In Valdelsa un corso di formazione sulla violenza di genere

VALDELSA. Il Centro Antiviolenza Donne Insieme ValdElsa, Associazione Auser Solidarietà di Poggibonsi, Confraternita Misericordia di Poggibonsi e Pubblica Assistenza di Poggibonsi realizzeranno, a partire dal 28 ottobre, un corso di formazione di 36 ore rivolto a tutti/tutte coloro che hanno intenzione di apprendere ed utilizzare strumenti operativi per riconoscere la violenza e per sfatare gli innumerevoli stereotipi presenti sull’argomento che fanno sì che anche oggi le donne rimangano in una posizione subalterna rispetto agli uomini.

Il corso nasce dall’esigenza di sensibilizzare i/le partecipanti sul fenomeno della violenza di genere, una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne. Gli incontri, che spaziano dalla metodologia con cui operano i Centri Antiviolenza, alla violenza sulle donne anziane, fino a prendere in considerazione il punto di vista maschile sull’argomento, sono rivolti a tutti coloro che sono interessati, per motivi professionali o personali, ad approfondire la loro conoscenza di questo argomento.

Al corso, realizzato a Colle di Val d’Elsa (in Piazza dell’Unità dei Popoli 1) dal 28 Ottobre al 17 Dicembre 2016 con la collaborazione del CESVOT e con l’appoggio di numerosi partners (Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di Poggibonsi, Comune di Radicondoli, Comune di San Gimignano, Centro Pari Opportunità Valdelsa, Associazione Non solo latte – Mamme per amiche, Atelier Vantaggio Donna, Stare fra … il diritto di vivere in famiglia, Valdelsa Donna), è possibile partecipare inviando la scheda di iscrizione alla Segreteria organizzativa entro il 21/10/2016. Per informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo donneinsiemevaldelsa@gmail.com o telefonare al 0577-901570 tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00. Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

