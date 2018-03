Ultimi giorni per i progetti su PATRIMONInmovimento

Su www.fondazionemps.it le domande dovranno pervenire entro le 15.30 del 15 marzo

SIENA. Resta ancora una settimana di tempo per presentare domanda sul bando PATRIMONInmovimento, volto a incoraggiare e sostenere soggetti impegnati nel promuovere approcci, innovativi ed inclusivi, al patrimonio culturale. Protagonisti sono gli artisti in residenza under 35 che, attraverso linguaggi del contemporaneo, sono invitati a produrre un’opera inedita che interpreti l’identità complessa e multiculturale della nostra città e del nostro territorio. Il bando scade il 15 marzo alle 15.30.

Entro tale data, i progetti dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico attraverso la sezione riservata nell’area dedicata “Bandi e call” all’indirizzo www.fondazionemps.it, su cui è possibile consultare anche dettagli per le condizioni di accesso, criteri di selezione e valutazione.

L’importo complessivo del bando PATRIMONInmovimento è di €50.000, ma il valore di ogni singolo progetto non potrà essere superiore a €5.000 e dovrà prevedere necessariamente un cofinanziamento.