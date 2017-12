Siena Italtech, il primo centro di esami Cambridge a Siena, mette a disposizione la possibilità di fare un training gratuito di preparazione per i prossimi esami di novembre e dicembre

SIENA. Il primo centro di esami Cambridge English di Siena, Siena Italtech, spin-off dell’Università per Stranieri di Siena, ha messo a disposizione la possibilità di fare un training gratuito di preparazione agli esami Cambridge della sessione di novembre e di dicembre. Ai primi dieci iscritti a uno degli esami FCE -First Certificate in English di livello B2, CAE -Cambridge Advanced English di livello C1 e CPE -Cambridge Proficiency in English di livello C2 viene infatti data l’opportunità di svolgere una simulazione della componente dello Speaking con un esaminatore Cambridge.

Sarà possibile infatti avere a disposizione un esaminatore madrelingua che simulerà la prova orale dell’esame per aiutare i candidati alla preparazione all’esame prescelto prima della sessione d’esame. Il training ha lo scopo di far prendere confidenza con il formato dell’esame su tale abilità, che rappresenta la componente più insidiosa per molti candidati, causa anche di stress emotivo che in contesto di esame può avere delle ricadute negative.

La prossima sessione di esami Cambridge English attivata da Siena Italtech prevede il seguente calendario: 29 novembre esame FCE – First Certificate in English di livello B2 (scadenza iscrizioni 20 ottobre) 30 novembre esame CAE -Cambridge Advanced English di livello C1 (scadenza iscrizioni 20 ottobre) 1 dicembre esame CPE – ìCambridge Proficiency in English di livello C2 (scadenza iscrizioni 20 ottobre) 2 dicembre esame PET -Preliminary English Test di livello B1 (scadenza iscrizioni 3novembre)

Per ulteriori informazioni sugli esami Cambridge, sulle modalità di iscrizione agli esami e sui corsi preparatori agli esami è possibile consultare il sito http://www.sienaitaltech.it oppure contattare il centro tramite email esamicambridge@sienaitaltech.it, telefono 0577 240119 oppure 366 9910864 .Potete seguire gli aggiornamenti anche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/sienaitaltech.