Torna il concorso di pittura “Montisi En Plein Air”

La manifestazione vuole richiamare in questo splendido borgo del comune di Montalcino, gli artisti che possano mettere in risalto le bellezze naturali, gli aspetti di vita e i personaggi caratteristici

MONTISI. Sull’onda del grande successo riscosso negli ultimi anni quest’anno ritorna in concomitanza con la 48 ma Giostra di Simone il concorso amatoriale di pittura estemporanea “Montisi En Plein Air”. La manifestazione ha lo scopo di richiamare in questo splendido borgo del comune di Montalcino fra Crete Senesi e Val d’Orcia , gli artisti che possano mettere in risalto le bellezze naturali, gli aspetti di vita e i personaggi caratteristici. I concorrenti possono partecipare eseguendo una sola opera con qualsivoglia tecnica pittorica ma da realizzarsi interamente in loco nella giornata di domenica 29 luglio. Per partecipare basta mandare un e mail (prolocogiostrasimone@gmail.com ) oppure presentandosi di persona il giorno del concorso presso il teatrino della Grancia in via Umberto I° dalle 9,00 alle 12,00

Entro le 17,00 tutti i concorrenti saranno tenuti a riconsegnare le proprie creazioni. La premiazione con € 300 al primo classificato avrà luogo lo stesso giorno alle 21,30 in Piazza dell’Unità. Anche così si entra sempre più nel vivo di una grande Giostra, quella di Simone.