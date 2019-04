Slow Food: il presidente Sardo all’Università di Siena

Seconda lezione del Corso multidisciplinare in Sostenibilità aperto a tutti i cittadini

Piero Sardo, presidente di Slow Food

SIENA. Il presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità sarà all’Università di Siena per la seconda lezione del corso multidisciplinare in Sostenibilità, domani 5 aprile alle 14 presso l’Aula Magna di Pian dei Mantellini. Insieme a lui, interverrà alla lezione Stefano Maggi, ordinario di Storia Contemporanea dell’Università di Siena, sui temi della mobilità sostenibile di cui è grande conoscitore, per il suo ruolo di docente e per essere stato assessore alla mobilità del Comune, città che per prima ha avviato, tanti anni fa, il processo di chiusura del centro storico al traffico veicolare.

Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, illustrerà la visione della sostenibilità che Slow Food propone e pratica attraverso numerosi progetti, soprattutto in ambito agricolo e agroalimentare. Piero Sardo è tra i fondatori di Slow Food, giornalista e ideatore di progetti come l’Arca del Gusto, i Mercati della Terra e i Presìdi Slow Food.“Il mondo sta cambiando a una velocità impressionante – sostiene Piero Sardo con Slow Food – Il cambiamento climatico, in particolare, è una vera e propria emergenza. Le sue conseguenze – sociali e ambientali – sono ormai evidenti e le previsioni future sempre più sconcertanti. L’agricoltura industrializzata degli ultimi decenni – che ora è una delle principali vittime del cambiamento climatico – ha posto le basi per la rivolta della natura: il 30% dei gas serra sono emessi dal sistema produttivo agroalimentare. Con quali strumenti possiamo far fronte a questa grande sfida che attende l’umanità? Solo un’agricoltura realmente sostenibile può aiutarci a trovare un nuovo equilibrio. Secondo Slow Food ognuno di noi può incidere in modo importante, ogni giorno. Acquistando consapevolmente e collaborando con chi, a ogni latitudine, custodisce il nostro pianeta e la sua biodiversità”.

Il corso in “Sostenibilità” dell’Università di Siena, aperto a tutti i cittadini oltre che agli studenti dell’Ateneo, affronta in modo interdisciplinare ogni aspetto legato allo sviluppo sostenibile, dal punto di vista ambientale, economico, giuridico, energetico, urbanistico e sociologico, per fornire una solida base introduttiva sul tema. Le lezioni, aperte a chiunque sia interessato, si tengono presso l’aula Magna di Pian dei Mantellini 44, ogni venerdì dalle 14 alle 18, fino al prossimo mese di giugno. Per informazioni: https://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita