Servizio Civile, 107 opportunità con Confcooperative Toscana

I volontari, dai 18 ai 29 anni, possono fare domanda fino al 7 giugno. La presidente Fiaschi: “Una grande occasione per entrare nel mondo del lavoro e della cooperazione”

FIRENZE. 107 giovani tra i 18 e i 29 anni entreranno nel mondo della cooperazione grazie ai progetti di servizio civile regionale attivati da Confcooperative Toscana. Il bando promosso dalla Regione Toscana, nell’ambito del progetto GiovaniSì – POR FSE 2014-2020, è aperto fino al 7 giugno e prevede 17 progetti in diversi settori, dall’assistenza ai minori in nidi d’infanzia e scuola d’infanzia ad attività di animazione con ragazzi fino all’assistenza a persone anziane e disabili, servizi di sportello del sistema Confcooperative e nelle cooperative e consorzi aderenti e attività degli ambulatori della Misericordia di Firenze e di trasporto socio-sanitario e d’emergenza presso le sedi della Misericordia di Firenze.

Possono partecipare i ragazzi regolarmente residenti e domiciliati in Toscana, anche per motivi di studio, non occupati, disoccupati e inattivi.

“Il servizio civile è una bella opportunità, una grande occasione di formazione all’impegno civile e anche una porta d’ingresso unica nel mondo del lavoro e della cooperazione sociale – commenta la presidente di Confcooperative Toscana, Claudia Fiaschi – Abbiamo attivato progetti in aree diverse, proprio per dare ai ragazzi un’ampia possibilità di scelta e consentire al meglio la valorizzazione di capacità, talenti e aspirazioni nei campi di attività più adatti a ciascuno. E’ un’occasione di formazione e crescita concreta, sia umana che professionale, che, con l’iniziativa Fermenti del Ministero e i cantieri di codesign dei progetti di servizio civile, mette a disposizione in Toscana concreti strumenti anche di imprenditorialità cooperativa”.

Tutte le informazioni per la partecipazione e la presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.toscana. confcooperative.it . La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line entro e non oltre venerdì 7 giugno 2019 alle 14 attraverso il portale regionale GiovaniSì (https://giovanisi.it/2019/05/ 09/servizio-civile-regionale- bando-per-3-150-giovani/ )