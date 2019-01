Rivoluzione digitale nell’edilizia senese: il BIM al servizio del cantiere

ANCE Siena, Cassa e Scuola Edile organizzano un seminario e un corso di formazione sulle potenzialità del nuovo software di progettazione

SIENA. Lunedì 28 gennaio alle ore 14:30 presso l’Auditorium di Cassa e Scuola Edile, ANCE Siena in collaborazione con Cassa e Scuola Edile Senese e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati e il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Siena organizza il BIM Day, un seminario per illustrare ai professionisti di settore le potenzialità dell’innovativo software Building Information Modeling, che ha rivoluzionato il modo di progettare e pianificare in edilizia.

Lo scopo del convegno è di avvicinare professionisti e imprese alla nuova metodologia attraverso il software ARCHICAD, fornendo gli strumenti necessari a rendere il passaggio tra CAD e BIM meno impattante dal punto di vista operativo.

Apriranno i lavori Andrea Tanzini, Presidente di ANCE Siena, Giannetto Marchettini, Presidente di Cassa e Scuola Edile e gli ordini e i Collegi coinvolti nell’iniziativa. Il seminario entrerà nel vivo con gli interventi di Roberta Cecchi, Certificatore BIM per ICMQ e docente del Master BIM all’Università di Pisa e di Daniele Menichini, CEO presso l’omonimo Studio Daniele Menichini – BIM Ready. Il convegno è completamente gratuito e rilascia crediti formativi professionali.

Adesioni presso Scuola Edile di Siena e al link dedicato sul sito della Scuola Edile.

Per favorire la transizione al BIM la Scuola Edile di Siena organizzerà anche un corso di 80 ore finalizzato a sviluppare le competenze tecniche delle nuove figure professionali richieste nell’utilizzo del software: BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist. Il corso è preparatorio all’esame per il conseguimento della Certificazione ICMQ ed è completamente finanziabile dai voucher della Regione Toscana. Per iscrizioni contattare la Scuola Edile allo 0577 223459 oppure cliccando sul sito www.scuolaedilesiena.it, nella sezione dedicata.

Con la Direttiva 2014/24/EU in materia di Appalti Pubblici, si avvia una fase di cambiamento con l’introduzione dell’obbligo di utilizzo del BIM nella progettazione delle opere pubbliche. Anche a livello Nazionale, il Nuovo Codice degli Appalti 50/2016 prevede l’obbligo di bandire gare e di progettare le opere pubbliche con il BIM a partire dal 2019.

Il BIM rappresenta una grande opportunità rispetto alla competitività internazionale e un’innovazione per le imprese di costruzione nella realizzazione di piccole e grandi opere e per gli studi professionali nell’efficientare la progettazione.

Per perseguire questo obiettivo è indispensabile pertanto favorire la crescita professionale delle nuove generazioni di tecnici ed esperti in grado di dare supporto alle imprese e agli Enti pubblici che iniziano oggi tale percorso di innovazione. Il percorso proposto da ANCE Siena e dalla Scuola Edile senese rappresenta un’opportunità unica di aggiornamento per tutti gli operatori di settore.