I mestieri da imparare con i corsi Cescot

Iniziano quelli per agenti immobiliari, barman, pasticceri, pizzaioli

SIENA. Agenti immobiliari, barman, pasticceri, pizzaioli: comincia la nuova stagione di corsi formativi firmati Cescot Siena. Lunedì 10 ottobre prenderà il via, nelle aule di viale Europa a Siena, una nuova edizione del corso di formazione per agenti di affari in mediazione – indirizzo immobiliare, riconosciuto dalla Regione Toscana. Il corso prevede posti per 15 allievi che, compiuta la maggiore età ed assolto l’obbligo scolastico, vogliono intraprendere l’attività nella settore della compravendita di immobili terreni o fabbricati. Il corso si articolerà in 34 lezioni per complessive 100 ore, in orario pomeridiano (ore 17-20)

Di li a poco comincerà Il corso di pizzeria (40 ore dal 18 ottobre), con lezioni teoriche e soprattutto pratiche: nozioni storico/culturali della piazza, preparazione e lavorazione degli impasti, modalità per infornare e cuocere pizza e impasti alternativi come panzerotti o roll, con particolare attenzione alla lievitazione naturale e alla stesura manuale.

Dal 20 ottobre prenderà il via anche il corso per aspiranti gestori di bar (80 ore): si rivolge sia a chi si affaccia al settore, sia a chi già vi opera e vuol migliorarsi. nella school bar attrezzata di apposito banco è possibile sperimentare direttamente le nuove tecniche con l’utilizzo di attrezzatura professionale e sotto la guida di barman esperti. tra i contenuti: igiene di alimenti e posto di lavoro, le bevande miscelate, il concetto di happy hour.

Dal 24 ottobre spazio anche alla pasticceria classica: il corso da 60 ore è dedicato a chi vuole acquisire competenze specialistiche ed elevate abilità pratiche nella preparazione di prodotti di pasticceria, così da svolgere la professione in proprio o presso attività già esistenti.

Più generalista il corso cucina, in partenza il 25 ottobre: il meglio del mestiere del cuoco in 80 ore, dalle tecniche di gestione ed organizzazione della cucina. professionale allo sviluppo di ricette innovative.

Per tutti i corsi le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti: info al 0577 25221-64 o su www.cescot.siena.it.