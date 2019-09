L’Asp Città di Siena vende una porzione di immobile

La domanda di partecipazione all'asta pubblica entro il 10 ottobre

SIENA. L’Asp Città di Siena ha pubblicato un avviso di ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN SIENA IN VIA PENDOLA, 62. La porzione immobiliare oggetto di alienazione è dimq. 266,40 e la base d’asta è di € 190.500,00.

L’Avviso ed i relativi allegati sono scaricabili al link https://www.asp.siena.it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/avvisi/. C’è tempo fino alle ore 12 del 10/10/2019 per presentare le offerte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali dell’Asp Città di Siena al n. 05771791001.