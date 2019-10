In Unisi un corso sui servizi energetici e ambientali

Alta formazione per gli addetti alla regolamentazione di energia, acqua, gas e rifiuti

SIENA. In Italia, i settori dell’energia, del gas, dell’acqua e dei rifiuti sono sottoposti all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), istituita per permettere lo sviluppo di mercati concorrenziali e la tutela dei consumatori.