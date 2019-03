Giostra di Simone aperto il bando per il “panno”

MONTISI. E’ fissata per domenica 4 agosto la quarantanovesima edizione post-bellica della Giostra di Simone, una delle rievocazioni medievali più radicate della nostra provincia. Primo atto di questo evento, è il bando per dipingere il cosiddetto “PANNO” che verrà poi consegnato alla Contrada vincente.

In passato hanno realizzato il Panno pittori del calibro di Alessandro Grazi, Dino Decca, Francesco Del Casino, Marilena Marisi, Paola Imposimato ,Angelo Savarè e Renzo Regoli vincitore dell’Ultima edizione. Il termine per la presentazione del bozzetto è il 10 maggio mentre il Panno vero e proprio dovrà essere consegnato a metà luglio per dare il tempo alle sapienti donne montisane di abbellirlo a dovere. Il Panno dovrà rappresentare l’immagine della patrona montisana, la Madonna delle Nevi, la cui chiesa svetta su uno sperone di roccia, oltre ai simboli delle quattro contrade Torre, Castello, San Martino e Piazza. Il compenso è fissato a 1000 Euro.

Informazioni e modulistica sui seguenti siti: http://www.comunedimontalcino.gov.it; https://www.facebook.com/prolocomontisi/ ; http://prolocomontisi.pages.libero.it/events; https://montisi-montalcino.com/pro-loco/pro-loco-giostra-di-simone/