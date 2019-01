Estra cerca 1 impiegato nell’area trading e logistica

Estra informa che, per presentare le domande, c'è tempo fino al 1° febbraio

SIENA. Sono stati riaperti i termini per la selezione di un impiegato da inserire nell’area trading e logistica di Estra. Per la presentazione delle domande di partecipazione c’è tempo fino al 01/02/2019.

Questi i requisiti richiesti:

– laurea triennale/magistrale in una delle seguenti materie: ingegneria gestionale, ingegneria energetica, informatica, economia/finanza, matematica, statistica

– gestione di applicativi in ambiente SO Windows, eccellente conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, conoscenza di strumenti di analisi statistica (Costituisce preferenza la conoscenza di SQL e software per analisi dei dati (R, Matlab))

– buona conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, tedesca

– ottime doti organizzative, relazionali e predisposizione all’analisi statistica e finanziaria, autonomia

– cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altri paesi appartenenti all’Unione Europea, ovvero cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché in possesso di permesso di soggiorno

– idoneità fisica alle mansioni prevista dal profilo da accertarsi preventivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro tramite la competente Autorità Sanitaria

– buona conoscenza della lingua italiana

– patente di guida tipo B o superiore

– non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; non avere procedimenti penali in corso; non essere stato destituito o dispensato dal alcun precedente impiego o licenziato a seguito di procedimenti disciplinari.

Il rapporto instaurato sarà a tempo determinato con possibilità di conferma a tempo indeterminato.

L’inquadramento contrattuale sarà al livello 3° CCNL Gas-Acqua 18.5.2017. La sede di lavoro sarà Prato.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello reperibile nel sito aziendale (https://www.estra.it/lavora-con-noi) ed inoltrata esclusivamente tramite e-mail, entro e non oltre il 01 Febbraio 2019, al seguente indirizzo:estratradinglogistica@ifoamanagement.it

La graduatoria potrà essere utilizzata per sopperire ad eventuali ulteriori esigenze che dovessero insorgere nei 18 mesi successivi alla conclusione delle procedure selettive. L’elenco potrà essere utilizzato anche dalle altre Società del Gruppo Estra, nelle loro diverse sedi.