Corso formativo gratuito per la qualifica di tecnico del marketing

Riservato a disoccupati e inoccupati, è un'opportunità offerta da Centro del Mobile e Regione

POGGIBONSI. Poggibonsi, 29 Luglio 2019 – Il CSM (Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento) in partenariato con Trigano Spa, Euroconsulting Srl, Università Degli Studi Di Firenze e Università Degli Studi Di Siena, organizza un corso totalmente gratuito realizzato con il concorso finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana.

Il corso, rientrante nel progetto CADXCAM, non prevede alcun onere per i partecipanti grazie al finanziamento del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Il corso è finalizzato alla qualifica di TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI MARKETING (LIVELLO 4EFQ) per la formazione della figura professionale di Tecnico delle attività̀di marketing declinata sul settore di riferimento della camperistica e più in generale sull’arredo di interni.

Le domande devono essere presentate entro Settembre 2019 a mano presso il Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento (Località Drove 15, presso il Centro Direzionale Campomaggio di Poggibonsi) in orario 9.00-13.00/14.00-18.00 oppure tramite raccomandata indirizzata al CSM.

La data di inizio delle attività del corso è fissato per Ottobre 2019 per un totale di 600 ore (di cui 200 di stage) per un totale di 10 allievi.

Per tutte le info è possibile rivolgersi direttamente al Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento scrivendo a laura@csm.toscana.it oppure telefonando allo 0577 937457.