Corsi gratuiti per i tecnici più richiesti dal comparto moda

Sono aperte fino al 16 aprile le iscrizioni per i corsi che si svolgeranno all’Istituto Modartech e andranno a formare tecnici per la modelleria, sartoria e prototipia

Pontedera, 12 aprile 2019 – Ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi gratuiti che si svolgeranno all’Istituto Modartech mirati alla formazione di tecnici per i settori della modelleria, della sartoria e della prototipia – nell’area abbigliamento, calzatura e pelletteria – figure specializzate nella fase produttiva della filiera moda sempre più richieste dalle aziende del settore.

I corsi, interamente gratuiti (in quanto finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientranti nell’ambito del progetto della Ragione Toscana Giovanisì), si svolgeranno a partire dalla fine del mese di aprile nella sede dell’Istituto Modartech a Pontedera (le iscrizioni terminano il 16 aprile) e per accedervi è necessario essere maggiorenni e disoccupati, aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o avere alle spalle tre anni di esperienza nel settore.

Quattro le figure professionali che Modartech, in qualità di agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, andrà a formare. Si va dal corso per “Tecnici dell’attività di realizzazione di modelli di pelletteria” (600 ore di corso con stage per un massimo di 10 allievi) che ha l’obiettivo di formare una figura in grado di realizzare i progetti di nuovi modelli o modificare modelli preesistenti al corso per “Tecnico dell’esecuzione e riadattamento dei capi d’abbigliamento” (600 ore di corso per un massimo di 12 allievi) che vedrà uscire figure specializzate nel seguire ogni genere di capi d’abbigliamento (dalle giacche ai pantaloni, dai cappotti ai soprabiti alle camicie) dal taglio al cucito fino alla stiratura. E ancora un corso per “Tecnico delle attività di realizzazione di modelli, di prototipi/campioni di calzature nuovi o preesistenti” (600 ore di corso per un massimo di 10 allievi) la cui figura condivide con il modellista delle costruzioni (forme, tacchi e fondi) la responsabilità di rendere realizzabili i progetti di nuovi modelli proposti dallo stile o di modelli preesistenti fino al corso per diventare “Tecnico delle attività di realizzazione di modelli di abbigliamento nuovi o preesistenti” (600 ore di corso per un massimo di 12 allievi) che ha come obiettivo quello di formare persone in grado di realizzare progetti dei nuovi modelli proposti dallo stile o di modelli preesistenti da modificare.

Partner dei corsi: Scuola Superiore Sant’Anna, IPSIA Pacinotti di Pontedera, Roban’s Produzione, Calzaturificio Maruska, Leo Novi Designer Studio, Ulisse.

Per informazioni e iscrizioni: formazionefinanziata@modartech.com – Tel. 0587 58458