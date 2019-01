Coordinatore della Sicurezza di cantiere: corso della Scuola Edile di Siena  

Il corso, completamente rimborsabile tramite i voucher messi a disposizione dalla Regione Toscana, ha una durata di 120 ore

SIENA. La Scuola Edile di Siena organizza un corso professionale per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri, come previsto dal D.Lgs 81/2008 e dalla Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011. Il corso, completamente rimborsabile tramite i voucher messi a disposizione dalla Regione Toscana, ha una durata di 120 ore e si suddivide in 92 ore di formazione teorica e 24 ore di pratica, oltre a 4 ore per la verifica finale di apprendimento.

Il Coordinatore della sicurezza edile è una figura altamente specializzata prevista per Legge dal D.Lgs 81/2008 che ricopre un ruolo di elevata responsabilità. In fase di progettazione, egli controlla che gli elaborati realizzati dal Progettista non comportino rischi per persone e cose, definendo la durata del lavoro e le sue fasi. Il Coordinatore, nel redigere il piano di sicurezza per la realizzazione di un determinato progetto, individua i possibili rischi, definisce gli allestimenti e le attrezzature adatte a tutelare la salute e la prevenzione da infortuni e ne stima i costi. In seguito, egli controlla costantemente il cantiere e la ditta appaltatrice, organizzando periodici incontri con i tecnici e le maestranze, al fine di far rispettare il piano, apportandovi modifiche e aggiornamenti, qualora ve ne fosse bisogno, e annotando il tutto su un verbale.

La partenza del corso è prevista per aprile 2019 ed è possibile iscriversi fino al 31 gennaio. Per informazioni e iscrizioni contattare la Scuola Edile al numero 0577 223459, oppure scaricando la domanda sul sito www.scuolaedilesiena.it nella sezione dedicata.