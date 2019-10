Cescot Siena e Confaico allestiscono due corsi per amministratori e aspiranti

Iniziativa di Cescot Siena: non è necessaria la prenotazione. Lunedì 7 ottobre seminario gratuito aperto a tutti

SIENA. L’Agenzia Formativa Cescot Siena – Società Cooperativa Esercenti organizza per lunedì 7 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 il seminario “Analisi di mercato: Evoluzione E-commerce”, interamente gratuito in quanto finanziato con determina dirigenziale n. 17275/2018 con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

L’evento si rivolge a tutta la cittadinanza attiva, ed ha l’obiettivo, attraverso un approccio interattivo e partecipativo, di analizzare il settore dell’E-commerce nelle sue specificità di pianificazione e modello di vendita, approfondire l’e-commerce come strumento di enormi potenzialità ma anche di criticità e ostacoli e capire come approcciarsi in misura corretta per ottenerne gli opportuni benefici. L”intento è di offrire un momento di riflessione utile a chi sta valutando se intraprendere questa avventura o lo ha appena fatto e si chiede come ottimizzare la sua attività.

Non ci sarà bisogno di iscriversi in anticipo: la registrazione sarà effettuata il giorno stesso del seminario che si terrà al Cescot Siena – Società Cooperativa Esercenti presso l’aula Polivalente, Viale Europa, int. 3-6 (Località Due Ponti).