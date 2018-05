C-Gap: al via i nuovi corsi per studenti delle Università internazionali

È in partenza ilil programma di corsi dedicati dall’Accademia Chigiana agli studenti delle università internazionali, che implementa gli obiettivi di sviluppo dell’attività didattica e artistica dell’Accademia lungo l’intero anno, tenacemente perseguiti dall’intera dirigenza dell’Accademia, sin dall’inizio del suo nuovo corso, nel 2015., con il coordinamento diil primo programma attivato si svolge dal2018 a Palazzo Chigi Saracini a Siena. Dedicato in particolare al repertorio classico della musica da camera, vedrà la partecipazione di docenti prestigiosi, tra cui alcuni membri di ensemble cameristici di rilevanza internazionale quali ile il. Il corpo docente si completa con la partecipazione di, artista DECCA, titolare di una masterclass e annovera la presenza di un membro dell’Il calendario delle attività didattiche sarà coronato,da una– I– che prelude alla programmazione estiva del Chigiana International Festival 2018 (al via il prossimo 6 luglio) suddivisa in due serie: la Master series, i cui concerti si svolgeranno il Martedì e la Student series, il Giovedì.I programmiraccolgono la necessità manifestata da parte del mondo accademico e musicale internazionale di usufruire di un’offerta didattica e artistica di stampo chigiano lungo l’intero anno accademico, concretizzando il terzo tra i più importanti obiettivi di internazionalizzazione dell’Accademia – dopo il grande successo del Chigiana International Festival e la realizzazione del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo, in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale – avviati con la direzione artistica diTale strategia si attua oltre che, anche sul piano del loro ampliamento dei programmi dei corsi all’area umanistica e del management, andando incontro alle esigenze espresse dalla scena concertistica internazionale.I 22 studenti ammessi al corso quest’anno, per lo più americani provengono da alcune tra le più prestigiose istituzioni statunitensi, tra cui

Saranno loro i protagonisti dei concerti finali del programma, la serie Chigiana GAP Chamber Music Concerts – Students series, assieme ai musicisti di fama internazionale, ospiti in veste di docenti, che animeranno la Masters series. I concerti, a ingresso gratuito, si svolgeranno a Palazzo Chigi Saracini e inizieranno regolarmente alle ore 19, con un aperitivo musicale nella suggestiva cornice del Chigiana Art Café, seguito alle 19:30 dal concerto.

L’opportunità per gli studenti di unire, nello spirito della Chigiana, la loro esperienza formativa all’emozione del debutto in un prestigioso concerto qual è quello di una stagione musicale chigiana sarà allargata a due ulteriori iniziative concertistiche loro dedicate: all’International Alba Music Festival Italy&Usa, giovedì 31 maggio (alle 17) e a Cremona, il 14 giugno (alle 19:30) presso la Chiesa di ….. ??? (perso per strada) in collaborazione con la Camera di Commercio, la Confartigianato di Cremona, il Museo del violino e Fondazione Stradivari.

Il programma si articola sull’arco di 6 settimane di studio sotto la guida di docenti di chiara fama. Per il violino Charles Wetherbee, docente all’University of Colorado Boulder e membro del Carpe Diem Quartet, Harumi Rhodes, docente alla CU Boulder e membro del Takacs Quartet, Aaron Berofskydella University of Michigan e primo violino della Ann Arbor Symphony Orchestra, Amy Galluzzo, docente al New England Conservatory, membro del Carpe Diem Quartet, e Alberto Bologni, docente al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Le classi di viola saranno curate da Geraldine Walther, membro del Takacs Quartet e Korine Fujiwara, docente alla Pacific Lutheran University di Washington State University e membro del Carpe Diem Quartet. La classe di violoncello annovera tra i docenti Asier Polo, docente dell’Universidad Alfonso X el Sabio in Madrid e Greg Sauer, docente alla Florida State University, Carol Ou, docente al New England Conservatory e membro del Carpe Diem Quartet e Andras Ferer, membro del Takacs Quartet. La classe di pianoforte è tenuta da Michelle Schumann, docente della Mary Hardin Baylor University e Carol Leone, docente della Southern Methodist University. Il corso d’arpa è tenuto da Maria Chiara Fiorucci, docente dell’Istituto Superiore di Musica R. Franci di Siena: il corso di fagotto è tenuto da Paolo Carlini, docente all’Istituto Mascagni di Livorno e primo fagotto dell’ORT – Orchestra della Toscana.