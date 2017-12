Al via i corsi per soccorritori della Misericordia

SIENA. Come ogni anno, ad Ottobre inizieranno i corsi per soccorritore di livello base (a partire da 16 anni) ed avanzato (dai 18 anni) organizzati dall’Arciconfraternita di Misericordia di Siena.

Il corso base fornirà le competenze necessarie per la mobilitazione delle persone non autosufficienti e al trattamento del paziente, dal punto di vista relazionale e comportamentale; fornirà anche gli elementi essenziali per praticare il supporto vitale di base, o massaggio cardio-polmonare. Al termine di questo modulo del corso verrà rilasciata anche un’attestazione valida per i crediti formativi scolastici.

Nel corso di livello avanzato, verranno affrontate tutte le tematiche di soccorso in emergenza con particolare enfasi su trauma, emorragie, lesioni e rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore. Il brevetto di livello avanzato è ritenuto valido, dalle leggi vigenti, ai sensi del dlgs 388/03.

I corsi inizieranno il prossimo 13 Ottobre alle ore 21 presso la sede operativa della Misericordia di Siena in Strada del Mandorlo n.3. Le iscrizioni si ricevono fino al 12 Ottobre presso la sede della Misericordia in via del Porrione n. 49 (lunedì e mercoledì ore 18:00 – 19:30; martedì, giovedì e venerdì ore 10:00 – 12:00) Per informazioni tel. 0577/210280.