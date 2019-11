Al Roncalli torna il concorso fotografico “CAT in un click”

E' riservato agli studenti delcorso Costruzioni Ambiente Territorio e delle seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado

POGGIBONSI. Aperto fino al 30 novembre il bando della sesta edizione del concorso “CAT in un click”, un progetto promosso dall’IIS Roncalli che si rivolge, per facilitare anche l’orientamento in entrata degli studenti, a coppie che dovranno vedere insieme la collaborazione degli studenti del corso C dell’ IIS Roncalli e di studenti delle seconde e terze classi delle secondarie di primo grado della Valdelsa.

“Il concorso, coordinato dalla professoressa Rosa Lautieri, ha una doppia valenza – spiega il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- da un lato si configura come un percorso di orientamento per gli studenti della secondaria di primo grado che potranno, in un’ottica di peer education, conoscere meglio il nostro indirizzo Cat, dall’altra rappresenta anche un momento di valorizzazione della creatività e della originalità, oltre agli accorgimenti tecnici, dei nostri studenti, in una scuola sempre attenta alle singole individualità e a promuovere i talenti di ciascuno studente.”

Il concorso, giunto alla sesta edizione, ha quest’anno come tema “La casa e il vetro”. La prima caratteristica della casa a cui si dovrà pensare riguarda la flessibilità, la capacità di cambiare continuamente dentro e fuori, negli spazi e nelle atmosfere. Il soggetto è realizzato mediante scatti fotografici eventualmente corredati da elaborati grafici eseguiti anche a mano libera; oggetto dei lavori saranno i singoli elementi architettonici incontrati nei luoghi della nostra quotidianità sul territorio i quali, una volta assemblati, daranno forma alla costruzione “ideale” di ogni gruppo partecipante.

Il bando è riservato a tutti gli alunni iscritti al corso C.A.T., i quali possono partecipare solo in gruppi di due persone iscrivendosi con un alunno frequentante le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado. Il materiale dovrà essere consegnato, in busta chiusa con la scritta 6 a edizione del concorso fotografico “C.A.T. IN UN CLICK”, entro le ore 12:00 del giorno 30/11/2019, presso la sede dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi o a qualunque insegnante del corso C.A.T., che provvederà a farlo recapitare alla commissione esaminatrice.

La premiazione avverrà il 7 dicembre nell’aula magna dell’Istituto Roncalli. Agli studenti della coppia prima classificata sarà assegnato in premio un Tablet ciascuno. Agli studenti della coppia seconda classificata sarà assegnata in premio uno smart watch, mentre i terzi classificati riceveranno una cuffia wireless.

Tutte le informazioni, il bando e i moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito dell’ Istituto Roncalli www.iisroncalli.edu.it.