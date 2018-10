Vino: Successo per la prima ‘Chianti Academy’ in Cina

Il corso promosso dal Consorzio Vino Chianti per diventare veri esperti

FIRENZE. Esordio di successo per la Chianti Academy in Cina, il corso per diventare esperti del vino toscano dedicato a professionisti del settore organizzato dal Consorzio Vino Chianti col supporto di Interwine di Guangzhou, leader del mercato fieristico cinese e da qualche anno partner del Consorzio nelle attività di promozione in Cina.

Il primo ciclo di sessioni didattiche si è tenuto a Shenzhen il 20 e 21 settembre per poi trasferirsi a Guangzhou, proseguire per Shanghai e concludersi a Beijing il 29 e 30 settembre. Ogni lezione ha visto oltre 60 partecipanti, tra professionisti, importatori e distributori

“E’ stata una prima esperienza molto interessante e utile – spiega il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi – I professionisti hanno colmato alcune lacune sulla conoscenza del Chianti e, a loro giudizio, hanno avuto un quadro esaustivo dei vini finora degustati, soprattutto grazie ai confronti fra annate e riserve. La Cina si conferma essere è uno dei mercati esteri più importanti per il vino italiano, con un interesse che non si esaurisce con il consumo o la degustazione, ma che coinvolge cultura e tradizione. In questo contesto, l’Accademia si conferma un passo importante per consolidare la presenza dei prodotti delle nostre aziende in un paese che conta 1,3 miliardi di persone”.

Gli iscritti ai corsi impareranno la storia e la cultura del vino toscano, studieranno la catena di produzione della denominazione e le politiche di tutela del prodotto, il disciplinare di produzione, con un assaggio intensivo di 30 diverse etichette del Consorzio. Analizzeranno inoltre gli abbinamenti con il cibo e approfondiranno tematiche più attuali, come il consumo tra i giovani, la comunicazione e il marketing del prodotto.

Per ottenere la qualifica di Chianti Wine Expert rilasciata dal Consorzio Vino Chianti e conseguire l’attestato della prima Accademia ufficiale del vino Chianti d.o.c.g. il candidato dovrà frequentare ulteriori moduli di lezione che si terranno a fine novembre–inizio dicembre 2018 e superare un test finale.