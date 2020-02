Terre di Toscana: l’evento che riunisce i migliori vini della regione

Brunello di Montalcino, i grandi vini da dessert toscani e il Syrah: sono loro le star

LIDO DI CAMAIORE. A Terre di Toscana, evento degustazione che ogni anno raccoglie il meglio della produzione vinicola toscana, sarà possibile partecipare, previa iscrizione sul sito della manifestazione, a tre preziose degustazioni guidate che si svolgeranno nei giorni di domenica 1° e lunedì 2 marzo, nella sala ristorante dell’Una Esperienze Versilia Lido.

Domenica 1 marzo, alle ore 15, si terrà “Brunello, i territori ed una grande annata”, degustazione condotta dal giornalista Fernando Pardini, direttore della testata Acquabuona.it e tra gli organizzatori di Terre di Toscana, volta a scoprire quale sia il timbro di uno specifico terroir dentro a un vino, traguardandolo attraverso la lente prospettica di un grande millesimo, il 2010.

Sempre domenica, alle ore 17, saliranno sul palco i vini dolci toscani per la degustazione “Dulcis in fundo” guidata dal giornalista Massimo Zanichelli, vero e proprio maestro del genere, autore dell’opera “Il grande libro dei vini dolci d’Italia” per Giunti Editore e collaboratore della testata acquabuona.it, che vedrà come protagonisti otto straordinari esempi di vini passiti provenienti da territori differenti.

L’ultima degustazione guidata sarà dedicata a un noto vino-vitigno internazionale, il Syrah (o la Syrah), che in Toscana ha saputo ritagliarsi negli ultimi decenni uno spazio sempre più importante e qualificante. “La via toscana del Syrah”, presentata dal giornalista Fernando Pardini, si svolgerà lunedì 2 marzo alle ore 15.30 e costituirà una ghiotta occasione per conoscere espressioni, stili e territori.

Per maggiori informazioni sulle degustazioni guidate:

Degustazioni dell’Acquabuona

Saranno ben centoquaranta le realtà presenti alla XIII edizione di Terre di Toscana, raccontate ai banchi di assaggio dai produttori stessi, che presenteranno alla stampa, ai wine lovers e agli addetti ai lavori le ultime annate, ma non solo, delle loro preziose etichette.

Le cantine proposte dal team di Acquabuona.it, testata giornalistica on line tra le più storiche ed accreditate d’Italia nonché organizzatrice di “Vini d’Autore – Terre d’Italia”, manifestazione dedicata all’eccellenza enoica nazionale che si svolge in Versilia nel mese di maggio di ogni anno, rappresentano ai massimi livelli i più importanti distretti vitivinicoli regionali, grazie ad un mosaico che disegnerà una mappa intrigante dell’eccellenza toscana.



Passando da un banco all’altro, e degustando il lavoro dei vignaioli, si potranno assaporare icone come Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Chianti e Chianti Rufina, Vino Nobile di Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano, Morellino di Scansano, così come vini appartenenti a denominazioni nate in tempi più recenti ma di grande appeal come Bolgheri, Val di Cornia, Val d’Orcia, Cortona, Colline lucchesi, pisane e massesi, ed alcune enclave ”appartate” ma dal fascino irresistibile come Mugello, Casentino, Versilia e Isola d’Elba.

Anche per questa edizione il lunedì vedrà la presenza non solo delle annate in commercio ma anche di rare vecchie annate, che consentiranno di apprezzare il valore inestimabile dello scorrere del tempo in vini di grande tempra e spessore.

Terre di Toscana, come ogni anno, significherà anche food, con la presenza in sala dedicata di artigiani gastronomi e delle loro deliziose bontà, sia dolci che salate, come salumi, formaggi, carni, conserve, dolci e cioccolato.

Acquabuona.it è una testata giornalistica on-line che dal 1999 racconta, con passione e professionalità, l’enogastronomia e l’agroalimentare del Bel Paese (Acquabuona).

Terre di Toscana si avvale del patrocinio del Comune di Camaiore.

Per conoscere il programma, i protagonisti, i dettagli e le novità di Terre di Toscana: Terre di Toscana

Terre di Toscana 2020

Domenica 1 marzo dalle ore 11 alle ore 19

Lunedì 2 marzo dalle ore 11 alle ore 18

UNA Esperienze Versilia Lido

viale S. Bernardini, 337 – Lido di Camaiore (Lu)

Ingresso €30. L’ingresso dà diritto a degustare tutti i vini presenti.

Ingresso ridotto (€20) per i soci AIS, FISAR, ONAV, AIES, SLOW FOOD, TOURING tessera-muniti e per gli abbonati alla newsletter de L’ AcquaBuona

Dove: UNA Esperienze Versilia Lido – Viale S. Bernardini, 337 – Lido di Camaiore (LU)

Servizio navetta



Nella giornata di domenica (dalle ore 10.30 alle ore 18), navette gratuite faranno da spola tra la stazione ferroviaria di Viareggio e l’UNA Hotel.

I minibus saranno facilmente identificabili dal logo della manifestazione affisso all’esterno e, traffico permettendo, sarà possibile trovarli ogni 15/20 minuti all’uscita della stazione ferroviaria.