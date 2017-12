“Linea Verde” chiude il 2017 nel senese

SIENA. Linea Verde ha scelto la Toscana come esempio, virtuoso, del nostro Paese. Il 2018 si prepara ad essere celebrato come l’anno del cibo e del paesaggio italiano. Per secoli l’agricoltura ha plasmato il paesaggio delle nostre campagne rendendolo un’attrazione per il turismo enogastronomico.

Daniela Ferolla e Patrizio Roversi andranno alla scoperta del Senese in viaggio tra vini di lunga tradizione e successo, cinte senesi, pecore e pecorini di Pienza, mulini artigianali e molto altro. Il viaggio dei conduttori terminerà con la proposizione di ricette tipiche per il Capodanno in piazza a San Gimignano. L’appuntamento è per domenica 31 dicembre, come sempre alle 12.00 su Rai1.