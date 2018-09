L’arte di Carmelo Cutuli sposa il vino al Castello di Bossi

Sabato 29 e domenica 30 settembre nuovo appuntamento con “Arte nel Calice”

CASTELNUOVO BERARDENGA. Le sculture e l’artigianato artistico di Carmelo Cutuli si abbinano al vino nella suggestiva cornice del Castello di Bossi a Castelnuovo Berardenga (Siena). Sabato 29 e domenica 30 settembre nuovo appuntamento con “Arte nel Calice”, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Vacchi insieme all’Unione Provinciale Agricoltori di Siena con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con Camera di Commercio di Siena, Siena Jazz, Accademia delle Belle Arti di Firenze, PiùDesign e M’Art.

Sabato 29 settembre alle 17.30 nel Castello di Bossi la presentazione e la visita alla mostra dell’artista Carmelo Cutuli e, a seguire, la degustazione dei vini dell’azienda Castello di Bossi. Domenica 23 settembre sarà possibile visitare la mostra e degustare i vini sempre al Castello di Bossi.

Carmelo Cutuli nasce a Firenze nel 1974 vive e lavora tra Firenze e il Mugello. Laureato presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, lavora come orafo, docente e scultore per numerosi comuni toscani per i quali ha realizzato monumenti e opere pubbliche. La sua attività, svolta artigianalmente presso i laboratori della fonderia Del Giudice e dell’antica fornace Mariani Mital, è stata documentata da case editrici come Polistampa. Tra le principali sedi espositive che hanno contribuito a divulgare le sue opere si ricordano la Selective Art di Parigi, My Homegallery e il centro d’arte contemporanea Ticino Mact & Cact di Bellinzona di Mario Casanova.

Programma completo

Castello di Meleto 6-7 ottobre Sabato 6 ottobre alle 10.30 al Castello di Meleto il dibattito sul tema “La qualità dell’enogastronomia in Italia”, partecipano l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi, l’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero, il direttore di Upa Siena Gianluca Cavicchioli. Alle ore 17.30 la presentazione dell’artista Monica Bartalozzi, alle 18 un buffet con prodotti tipici del territorio e la degustazione dei vini allietata dal concerto di Siena Jazz. Domenica 7 ottobre sarà possibile visitare la mostra e degustare i vini sempre al Castello di Meleto.

Castello La Leccia dal 7 settembre al 7 ottobre Per un mese esatto da venerdì 7 settembre a sabato 7 ottobre al Castello La Leccia la possibilità di visitare la mostra degli artisti Carmelo Cutuli e Chiara Crescioli.