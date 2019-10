Il Restaurant Al page incrocia conoscenze e menu con la Taverna

Serata vintage con gli occhi sulla Siena moderna. Bleu e buden, Cervinia scende in Chianti. Il 6 novembre Girogustando torna a Castelnuovo

CASTELNUOVO BERARDENGA. Mercoledì 6 novembre tornano a Castelnuovo Berardenga gli incontri tra cuochi d’Italia. il ristorante La Taverna della Berardenga ospiterà il Restaurant Alpage di Cervinia (Aosta). Sapori senesi e valdostani si confonderanno per un menu a quattro mani davvero ricco e particolare, secondo lo spirito della manifestazione di Confesercenti Siena.

I LOCALI PROTAGONISTI. La Taverna, una delle eccellenze nel senese, è attiva dal 1986. Nata come bar e tabacchi, si è poi evoluta divenendo anche ristorante. Oggi vanta una cucina raffinata, con l’utilizzo di prodotti di alta qualità e la disponibilità ad organizzare corsi di cucina in lingua inglese, oltre che cene formali e non. Ai piedi del monte Cervino, sorge, invece, il Restaurant Alpage, una struttura a conduzione familiare, in cui cordialità e gentilezza sono una garanzia. Caratterizzata dallo stile rustico con interni in legno, L’Alpage riflette appieno l’ambiente alpino, offrendo una cucina tipica valdostana, arricchita da un’influenza francese.

I CUOCHI A 4 MANI. Francesca Nannetti, cuoca della Taverna proporrà tra l’altro una tartare di Vitellone bianco delle crete Senesi, pappardelle al ragu di lepre e altri piatti della tradizione toscana. Francesca collaborerà per la prima volta con Gianmarco Cerrito, chef dell’Alpage di Cervinia, che arriverà nel Chianti con Ravioli di bouden – insaccato proprio della Valle D’Aosta appartenente alla categoria dei sanguinacci – e Bleu d’Aoste al burro e salvia , spaziando fino al French rack di cervo con panure alle erbe aromatiche cotto “sous vide” (termine francese che indica la cottura del prodotto sotto vuoto). Insomma, un menu variegato ed equilibrato, visti i sapori forti che normalmente contraddistinguono le due regioni. In abbinamento, i sommelier Fisar serviranno vini Chianti Classico e Petit Arvine – Azienda vinicola Les Cretes.

CARTOLINE IN TAVOLA. Tra un piatto e l’altro, l’incontro tra cuochi del 6 novembre a Castelnuovo Berardenga offrirà anche nuovi spunti di conoscenza, come spesso avviene negli eventi Girogustando. Gli occhi del pubblico si poseranno in particolare su alcune cartoline della Siena anni ’70-’90 tratte dalle ‘Augustorie’, la pubblicazione di frammenti fotografici scelti dall’archivio del giornalista senese Augusto Mattioli. Tutti i dettagli su www.girogustando.tv<http://www .girogustando.tv >.

Immagine allegata: Cesare Montomoli e Francesca Nannetti (Taverna della Berardenga)