Girogustando 2018: “Metti una sera Follonica nel Chianti”

Terzo appuntamento 2018 per la rassegna dei cuochi che s'incontrano. Giovedì 19 maggio il Marula alla Taverna di Castelnuovo Berardenga

CASTELNUOVO BERARDENGA. Marula è un albero di terre lontane, dal quale in Africa meridionale ricavano anche un saporito liquore. Ma stando più vicini, sulla costa tirrenica è sinonimo di sole, buoni sapori e ottimo umore. Il Marula è infatti un apprezzato stabilimento balneare di Follonica (Grosseto): si fa piacere non solo per la spiaggia e l’atmosfera, ma anche per le pietanze servite in veranda. Un saggio del Marula way of life sarà offerto giovedì 17 maggio nel cuore del Chianti, a Castelnuovo Berardenga. Qui la Taverna della Berardenga allungherà il palmares di partecipazioni a Girogustando, cimentandosi per la prima volta in un menu a 4 mani completamente marino. Marula e Taverna presenteranno non solo una equa rappresentazione di personali interpretazioni (Carpaccio di gamberi rosa con insalatina di stagione, Calamaro ripieno con pisellini e pomodori al forno, Gnudi di cicoria e gamberi su letto di stracciatella con pistacchi tostati e pomodorini appassiti al forno, Baccalà cotto al forno con patate e cipolle) ma addirittura un primo piatto completamente elaborato in tandem: i Maltagliati fatti in casa con ragù di triglia e fiori di zucca.

A chiudere ci sarà una Crema al forno con croccante al cacao salato e sorbetto al lampone; vini serviti da sommelier AIS, in sala tra un piatto e l’altro le “curiosità nutrizionali” a cura di Silvia Migliorini e Stefania Giglioni (Sinutriwells) e gli altri dettagli che distinguono le serate a 4 mani di Girogustando.

