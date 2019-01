Ecco i protagonisti delle masterclass di Wine&Siena

Gewürztraminer altoatesini, Castello di Albola, Salcheto e Marisa Cuomo: le degustazioni guidate si terrano a Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

SIENA. Dai Gewürztraminer altoatesini, alla verticale di Castello di Albola, fino al Nobile di Montepulciano, e al Furore Bianco Fiorduva. Sono queste le degustazioni guidate protagoniste delle masterclass che accompagneranno i due giorni di Wine&Siena 2019. L’obiettivo è quello di approfondire eccellenze vitivinicole e scoprirne i segreti. Le masterclass si terranno sia il 26 che il 27 gennaio prossimi a Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Sabato 26 gennaio, alle 14, a Palazzo Sansedoni, Degustazione di Gewürztraminer altoatesini selezionati da The WineHunter, con il delegato Fisar Nicola Masiello ed Helmuth Köcher. In degustazione ci saranno Baron Longo: 2016 Hohenstein Alto Adige –Südtirol DOC, Castelfeder: 2017 Gewürztraminer ‘Von Lehm’ Alto Adige –Südtirol DOC, Elena Walch: 2017 Gewürztraminer ‘Vigna Kastelaz’ Alto Adige –Südtirol DOC, Schreckbichl – Colterenzio: 2016 Gewürztraminer Lafóa Alto Adige –Südtirol DOC, Kellerei Tramin: 2017 Gewürztraminer Nussbaumer Alto Adige –Südtirol DOC, Tenuta J. Hofstätter: 2016 Kolbenhof Vigna Gewürztraminer Alto Adige –Südtirol DOC, Weinberghof Bellutti: 2017 Gewürztraminer PLON Alto Adige –Südtirol DOC, Weingut Ritterhof: 2017 Auratus Gewürztraminer Alto Adige –Südtirol DOP. A seguire, sabato 26, alle 15.30, Verticale di Nobile di Montepulciano DOCG – Azienda Salcheto (Toscana) con Vito Lacerenza di Slow Wine. In degustazione, le annate 2000, 2002, 2008, 2010, 2014, 2015.

Domenica 27 gennaio, alle 15, Verticale di Furore Bianco Fiorduva DOC – Marisa Cuomo (Campania) con il delegato Ais Marcello Vagini. Saranno in degustazione le annate, 2003, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016. Sempre domenica 27, alle 17, invece, sempre Verticale di Il Solatio – Castello di Albola (Toscana) con il consigliere nazionale Onav e Alessandro Gallo, enologo della cantina. In degustazione ci saranno le annate 2006 del Il Solatio Chianti Classico Gran Selezione DOCG, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015.

Partecipare alle masterclass è facile, durante l’evento il biglietto si può acquistare a Palazzo Sansedoni oppure basta prenotarsi presso a Enotrade Wein Vino Wine, Strada di Pescaia 67, 53100 Siena, chiamando al numero 0577 600392. Il prezzo è di 25 euro, 30 sono i posti disponibili.

Wine&Siena – Capolavori del Gusto nella sua quarta edizione, i prossimi 26 e 27 gennaio a Siena, è il primo grande evento dell’anno dedicato alla scoperta delle eccellenze enologiche firmato dagli ideatori del Merano WineFestival che vuole promuovere il meglio della produzione vitivinicola e culinaria toscana selezionata dal WineHunter Helmuth Köcher. Grandi protagonisti sono i prodotti premiati all’interno della guida The WineHunter Award, consultabile su award.winehunter.it, il premio di qualità certificata assegnato dalla commissione d’assaggio del Merano WineFestival.

Wine&Siena – Capolavori del Gusto, prima tappa del 2019 dei WineHunter Events è una manifestazione voluta dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher, dal senese Andrea Vanni, promotore dell’iniziativa, e da Confcommercio Siena. Insieme hanno attivato importanti collaborazioni. Sono organizzatori, oltre Confcommercio Siena, il Comune di Siena e la Camera di Commercio di Siena-Arezzo. Wine&Siena ha il fondamentale sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena, Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, Università di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena che hanno concesso spazi prestigiosi per la manifestazione. L’evento ha anche la collaborazione di Udb, Aicoo, Anag, Fisar, Onav, Ais e Slow Wine. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, Rcr Cristalleria Italiana, Pasquini Drink/Food Diffusion, Spazio Fumoir, SPF Services. Si ringraziano Istituto di Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi” e Istituto d’Istruzione Superiore ‘B.Ricasoli’ Siena, Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Sono media partner Canale 3 Toscana, Firenze Spettacolo, I Grandi Vini, Rtv 38, Toscana Tascabile, popEating.

La manifestazione L’ingresso costa 45 euro per l’intera giornata, dalle 11 alle 19.30, il costo è di 30 euro per mezza giornata, dalle 15 alle 19.30. L’abbonamento per due giorni costa 60 euro. Oltre alla possibilità di degustare i migliori prodotti del territorio, durante i due giorni della manifestazione il programma prevede la Small Plates Dinner presso Palazzo Squarcialupi il 25 gennaio, alle 20, evento con cui parte la manifestazione (costo 50 euro). Ed ancora, il 26 e 27 gennaio ci saranno le masterclass presso Palazzo Sansedoni. Durante la manifestazione, momenti di approfondimento e convegni grazie alla collaborazione con l’Università degli studi di Siena negli spazi dello stesso Ateneo.

Prenotare Wine&Siena La biglietteria e le proposte collegate all’evento Wine&Siena sono in prevendita presso Wein Vino Wine, 0577 600392, Strada di Pescaia, 65 Siena, e Confcommercio Siena, 0577 248856, Strada di Cerchiaia, 26 Siena. I biglietti si possono acquistare anche online agli indirizzi https://wineandsiena.com/ e https://meranowinefestival.midaticket.it/. Per informazioni sull’evento è possibile anche contattare Gourmet’s International al numero 0473210011 o via mail a info@wineandsiena.com, nonché consultare il sito https://wineandsiena.com/.

Accrediti Stampa L’ufficio stampa sarà, come negli scorsi anni, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena. Per gli accrediti stampa è possibile fare richiesta on line all’indirizzo https://wineandsiena.com/area-press/.