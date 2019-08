Castelnuovo: Calici di Stelle raddoppia, fra buon bere e gusti locali

Giovedì 8 agosto “Cena in Terra Berardenga”. Venerdì 9 agosto “Calici di Stelle nel borgo”

CASTELNUOVO BERARDENGA. Doppio appuntamento con Calici di Stelle a Castelnuovo Berardenga. L’evento dedicato alla notte dei desideri e alle stelle cadenti prenderà il via giovedì 8 agosto, alle ore 20, in Piazza Marconi, con la “Cena in Terra Berardenga – la qualità del territorio fra tradizione e innovazione”, organizzata dal Comune castelnovino con i ristoranti locali e i produttori dell’Associazione Viticoltori Classico Berardenga. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 348-7400653. Venerdì 9 agosto, dalle ore 19, sarà la volta di “Calici di Stelle nel borgo”, con degustazioni nelle vie del centro dei vini prodotti dalle aziende vitivinicole locali accompagnati da prodotti tipici, musica, spettacoli e arte, per unire sotto le stelle il buon bere alle eccellenze del territorio castelnovino.

Informazioni. Calici di Stelle è promosso dall’associazione Città del Vino e Movimento Turismo del Vino e a Castelnuovo Berardenga conta sul supporto del Comune e dell’associazione GSD Beradenga. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 348-7400653 e 0577-351337 oppure scrivere agli indirizzi mail cenainterraberardenga@gmail.com e ufficio.turistico@comune.castelnuovo.si.it.