Azienda Salumi Il Borgo: ecco il lotto ritirato

È formato da 420 pezzi. Attivati tutti i controlli per salvaguardare i consumatori

SIENA. L’azienda Salumi Il Borgo chiarisce che il numero del lotto di salamino toscano richiamato per salmonella è il numero 80199902L003, e non come erroneamente riportato dai mezzi stampa. Il prodotto interessato dal provvedimento è venduto intero nel formato 500 grammi e riguarda esclusivamente 420 pezzi del lotto numero 80199902L003, prodotto il 4 gennaio 2018 nello stabilimento di via Toscana 133, a Monteroni d’Arbia. L’azienda Salumi Il Borgo ha effettuato la corretta comunicazione del numero del lotto interessato alle autorità competenti. L’errore di trascrizione del numero, quindi, è dovuto a soggetti esterni all’azienda e rischia di provocare ulteriori danni ai consumatori e all’immagine dell’azienda.

I controlli. L’azienda Salumi Il Borgo in data 21 febbraio, attraverso il sistema di tracciabilità dei prodotti, ha comunicato ai clienti e all’Ausl 7 che, a seguito del risultato di analisi non conformi sul lotto, si è reso necessario il ritiro precauzionale immediato dal mercato dei pezzi interessati. Al fine di garantire la tutela del consumatore è necessario specificare il numero esatto del lotto (nello specifico 80199902L003) in modo da permettere la riconsegna dei prodotti già venduti. L’azienda comunica, inoltre, di aver attivato tempestivamente ulteriori controlli sullo stesso prodotto con lotti diversi che hanno superato tutte le analisi effettuate da due laboratori esterni e accreditati dal Sistema Sanitario Nazionale.

Per tutte le informazioni l’azienda Salumi Il Borgo invita a contattare il numero telefonico 0577372144 o scrivere una mail a commerciale@ilborgosalumidisiena.it.