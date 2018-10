A Meleto un confronto enogastronomico tra Toscana e Piemonte

Incontro con Marco Remaschi, Giorgio Ferrero e il direttore di Upa Siena Gianluca Cavicchioli

GAIOLE IN CHIANTI. Dal vino all’olio passando per salumi e formaggi tipici; le eccellenze enogastronomiche dello Stivale, come difenderle e valorizzarle, in un’occasione di approfondimento e dibattito con istituzioni e operatori di settore. “La qualità dell’enogastronomia in Italia”, questo il titolo dell’incontro che si terrà sabato 6 ottobre alle 10.30 al Castello di Meleto (Gaiole in Chianti – Siena). Interverranno l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi, l’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero e il direttore dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena Gianluca Cavicchioli.

Il dibattito s’inserisce all’interno del programma di “Arte nel Calice”, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Vacchi insieme all’Unione Provinciale Agricoltori di Siena con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con Camera di Commercio di Siena, Siena Jazz, Accademia delle Belle Arti di Firenze, PiùDesign e M’Art.

Dopo il momento di approfondimento, infatti, saranno protagonisti vino e arte in un connubio di eccellenze da non perdere. Sabato 6 ottobre alle 17.30 al Castello di Meleto, per l’ultimo appuntamento di “Arte nel calice”, la presentazione della mostra “I volti della natura” dell’artista Monica Bartalozzi e, a seguire, la degustazione dei vini dell’azienda allietata dal concerto di musica jazz ad opera di Siena Jazz. Domenica 7 ottobre sarà possibile visitare la mostra e degustare i vini sempre al Castello di Meleto.