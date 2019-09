Voltiamo pagina: “Atteggiamento di Valentini offensivo delle istituzioni”

SIENA. Il Consigliere Bruno Valentini non ha rispetto per i cittadini senesi rappresentati dal Consiglio Comunale poiche’ da diverse sedute consiliari, pur essendo presente nella seduta del Consiglio Comunale, al momento in cui si dovrebbe leggere la mozione da lui presentata in merito alla riduzione della pressione fiscale comunale, si allontana dall’aula consiliare. Per questo motivo a tutt’oggi non è stato possibile discutere questa surreale mozione e tutto ciò ci sembra estremamente offensivo nei confronti delle istituzioni.

Tanto più che gli stessi consiglieri di minoranza qualche mese fa si sono rivolti a sua Eccellenza il Prefetto per lamentare la poca qualità e quantità dei consigli comunali convocati.

Avrebbe potuto ritirarla ma forse era troppo impegnato a farsi selfie ovunque, a criticare sempre tutto come se non avesse mai governato questa città e solo ora si fosse risvegliato. Un po’ tardi però dopo i suoi 5 anni fallimentari da Sindaco.