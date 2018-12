Valentini sulla cancellazione delle consulte territoriali: “Partecipazione negata”

"Le vecchie consulte non erano il massimo (spesso replicavano i partiti e le liste civiche presenti in Consiglio Comunale) ma erano uno strumento aggiuntivo di democrazia"

SIENA. La partecipazione negata. La maggioranza cancella il regolamento sulle consulte territoriali. Non ci sarà più partecipazione dal basso. Dovrebbero essere i consiglieri comunali a rappresentare le istanze dei cittadini. Ma questo è già il ruolo del consigliere, per legge. Chi abita e lavora nei quartieri non avrà più a disposizione altri cittadini per delegare loro problemi da segnalare o risolvere. Questa scelta non aggiunge una opportunità di partecipazione in più ma semplicemente riduce quelle che c’erano, eliminando anche possibilità di controllo sociale. Le vecchie consulte non erano il massimo (spesso replicavano i partiti e le liste civiche presenti in Consiglio Comunale) ma erano uno strumento aggiuntivo di democrazia, fra l’altro senza costi. Che non ci sarà più.

Bruno Valentini

Consigliere Comunale Pd