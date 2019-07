Valentini (Pd): “Sulla Società della salute è rissa continua”

SIENA. Da Bruno Valentini – consigliere Pd – riceviamo e pubblichiamo.

“Con l’ennesimo scontro sul presidente della Società della Salute, fra Siena e gli altri Comuni ormai è “rissa continua”. Dopo il fallimento della “spallata elettorale” alle ultime elezioni amministrative, il Comune di Siena si sta isolando sempre più, chiudendosi dentro una spirale autolesionistica. Dalla sanità a Terrre di Siena Lab, dai rifiuti al mancato coordinamento urbanistico, De Mossi ed i suoi più stretti consiglieri (un “cerchio magico” che esclude il resto della Giunta e delle forze politiche di maggioranza) stanno portando il Capoluogo verso continue forzature, che stanno scavando un solco col resto dell’area senese e della provincia. Per non parlare dei rapporti con la Regione e col resto della Toscana, dove ormai Siena ha un ruolo solo marginale.

Tornando alla Società della Salute, forse sfugge all’attuale Amministrazione che i servizi socio-sanitari e le politiche attive sulla solidarietà vanno progettati e concretizzati su una dimensione territoriale più ampia dei confini di ogni singolo Comune. Ed inoltre che l’accorpamento dei servizi e del personale (come gli assistenti sociali) ha comportato un beneficio economico molto rilevante per il bilancio del Comune di Siena, senza perdere una sola attività in favore dei propri residenti. Sarebbe davvero miope se si tornasse indietro, diversificando il welfare senese a seconda del Comune di residenza, ora poi che le quote di compartecipazione sono state rese omogenee, lasciando a parte ogni servizio aggiuntivo che un singolo Comune volesse mantenere”.