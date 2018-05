Valentini “M5S: un pauroso deficit di democrazia”

"Voti e aspirazioni di persone per bene ostaggio di un gruppo di potere"

SIENA. “Una scelta deflagrante, che conferma un pauroso deficit di democrazia in un movimento che nonostante il formidabile successo elettorale mantiene caratteri inquietanti sulla struttura interna, gerarchica ed autoritaria, dove un anonimo Staff governa le scelte principali”. Inizia così l’intervento del sindaco e candidato Bruno Valentini sulla clamorosa assenza del Movimento 5 Stelle dalla corsa per le prossime elezioni amministrative, che come accaduto in altre città non ha avuto il via libera dai vertici nazionali del movimento.

“Milioni di voti di persone per bene ed ansiose di reale innovazione politica e sociale – prosegue Valentini – rischiano di diventare strumento di progetti di occupazione del potere da parte di un gruppo ristretto, opaco, autoreferenziale e senza scrupoli. Nel mio caso, al contrario, pur subendo per mesi ostracismo e delegittimazione da parte dei vertici del PD, non ho mollato e grazie alla natura democratica della nostra comunità, che dall’alto non mi voleva ma dal basso sì, ce l’ho fatta”.

“È per questo che i militanti senesi 5 Stelle, a mio parere, avrebbero dovuto comunque presentare una propria lista – aggiunge il sindaco – senza subire questa asfissia di democrazia e partecipazione, paradossale in un movimento che ostenta l’esaltazione della (falsa) democrazia via web. Comunque quelle istanze meritano di essere rappresentate e cercheremo di farlo, come in alcuni casi abbiamo già concretamente dimostrato durante questo mandato, dai diritti civili, ai beni comuni ed alle esperienze di partecipazione avviate”.