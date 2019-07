Valentini: “Amministrazione in ritardo col piano urbanistico”

SIENA. Da Bruno Valentini, consigliere comunale Pd, riceviamo e pubblichiamo.

“Come previsto, la nuova Amministrazione Comunale è in ritardo nella predisposizione del nuovo piano urbanistico comunale. Non solo a causa dell’ aver smantellato tutto lo staff interno precedente ma anche perché hanno perso mesi per capire se era più conveniente ripartire da capo riscrivendo il progetto oppure se rimanere entro il quadro che la precedente Giunta aveva configurato. Alla fine questa ultima è la scelta fatta, confermando di fatto quanto già elaborato e presentato alla cittadinanza, dai confini delle zone edificabili alla maggior flessibilità nelle destinazioni urbanistiche. 15 mesi persi per poi ripresentare il lavoro praticamente già pronto, affidato ai progettisti già incaricati, già concertato con Regione e Sovrintendenza, con programmi già approvati sull’abbattimento delle barriere architettoniche. L’assessore poggibonsese all’urbanistica lamenta che il Piano Operativo non era stato ancora adottato, ma dovrebbe invece esserne felice perché la Giunta De Mossi aveva l’occasione di proporre la propria visione del futuro e forse anche di soddisfare qualche promessa pre e post-elettorale. Al contrario, non solo non c’è ancora l’ombra di un dibattito pubblico e collettivo sulla pianificazione strategica della città, il cui centro storico è patrimonio del mondo, ma le uniche ideone che circolano riguardano un tunnel sotterraneo sotto Camollia e la tramvia da Badesse a Isola d’Arbia, oltre al controproducente attacco alla Regione sulla prudenza sul consumo di suolo.

Come su altri aspetti della vita cittadina, la Giunta vola basso, non sa che pesci prendere e dimostra tutta la sua impreparazione. Manca un percorso partecipativo vero e trasparente, non ci sono contatti con i Comuni vicini, non si intravedono ragionamenti seri sulle problematiche demografiche ed economiche, sulla crisi del commercio, sul calo turistico, sull’esplosione degli affitti brevi, sulla messa in sicurezza sismica degli edifici, sulla rigenerazione urbana dei quartieri più vecchi, sul miglioramento degli standard ambientali. Il periodo dell’apprendistato è finito. Non avete più l’alibi del noviziato. I problemi sono sul tappeto e dovete affrontarli, non solo elencarli”.