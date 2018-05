Sinistra per Siena ha presentato la lista

Assieme a Potere al popolo sostiene la candidatura di Alessandro Vigni

Alessandro Vigni

SIENA. La lista di Sinistra per Siena, che insieme a Potere al Popolo candida Alessandro Vigni Sindacoalle prossime elezioni comunali, ha presentato stamattina alla Segreteria Generale del Comune le firme per partecipare alla competizione elettorale, raggiungendo quota 365 e superando ogni più rosea aspettativa (erano necessarie 200).

Ringraziamo in primo luogo tutti i cittadini che ci hanno voluto dimostrare così la loro fiducia, ma anche tutti i candidati ed i simpatizzanti del nostro gruppo, che si sono impegnati con tutte le loro forze per raggiungere un simile importante risultato.

Possiamo considerare questo un solido punto di partenza, da cui intendiamo partire per estendere i nostri consensi sottoponendo agli elettori il programma organico e complessivo, condiviso insieme a Potere al Popolo, e una serie di proposte innovative per risolvere problemi che la giunta attuale non ha saputo affrontare.

Sinistra per Siena