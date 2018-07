Sienambiente, approvato il bilancio di esercizio 2017

Fabbrini: «Risultati positivi condizionati dal pessimo risultato di Sei Toscana»

L'impianto di Pian delle Cortine

SIENA. L’Assemblea dei soci di Sienambiente ha approvato il bilancio d’esercizio 2017, chiuso con un utile di 507.607 euro e una crescita del margine operativo lordo, indicatore economico fondamentale per valutare la gestione, che nel corso degli anni ha registrato ottimi valori. Risultati che vanno a beneficio del patrimonio netto aziendale che supera i 19 milioni e rafforzano la solidità patrimoniale della Società. Nell’esercizio 2017, sono stati inoltre investiti 1 milione e 545 mila euro per interventi di manutenzione degli impianti finalizzati al miglioramento del processo produttivo.

Il presidente di Sienambiente, Alessandro Fabbrini, ha espresso soddisfazione nonostante l’impatto negativo derivante dal bilancio in perdita di Sei Toscana. «Anche nel 2017 abbiamo confermato una buona gestione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati – ha dichiarato il presidente di Sienambiente Alessandro Fabbrini. Siamo soddisfatti perché oltre agli utili, abbiamo svolto un lavoro fondamentale per il nostro territorio che oltre ad assicurare l’autosufficienza impiantistica nella gestione dei rifiuti alla provincia di Siena, permette di recuperare energia e dare le gambe al settore del riciclo, fulcro dell’economia circolare. Il 2017 è stato un anno complicato, in particolare per le ricadute negative del bilancio di Sei Toscana, ma le nostre strategie industriali e finanziarie si sono dimostrate corrette ed efficaci».

Nel corso dell’Assemblea, pur non condividendo le motivazioni del Comune di Siena e del socio privato Sta, Sienambiente ha preso atto dei loro voti contrari. Secondo la Società, in merito alle osservazioni al bilancio relative alla valutazione patrimoniale delle partecipate di Sienambiente, Scarlino Energia e Sei Toscana, il Comune di Siena ha espresso un voto scaturito più da logiche di posizionamento politico che da valutazioni prettamente tecniche. Proprio per ottenere ulteriori informazioni, con l’obiettivo di una completa e esaustiva valutazione relativa alle due partecipate Scarlino Energia e Sei Toscana, nel mese di giugno gli amministratori della Società avevano rinviato l’approvazione del bilancio. Inoltre, è da ricordare, che in merito a Scarlino Energia lo scorso 11 luglio gli enti preposti hanno espresso parere favorevole alla ripresa dell’attività dell’impianto. Sienambiente ha quindi preso atto della documentazione pervenuta dalle due società e delle valutazioni espresse dagli amministratori delle due partecipate provvedendo a valutarle, in applicazione delle normative, nel proprio bilancio. Su tale attività di verifica il Collegio sindacale di Sienambiente ha analizzato il bilancio e i rilievi della società di revisione, i quali non sono collegati in alcun modo alla posizione del Comune di Siena, esprimendo parere positivo all’approvazione del bilancio.

Infine, quanto riguarda la posizione di Sta che ha espresso voto contrario all’approvazione del bilancio criticando la gestione e l’assenza della figura dell’amministratore delegato, Sienambiente sottolinea che tale voto è stato un atto strumentale e privo di ogni motivazione concreta. «Non vi era alcuna ragione per esprimere voto contrario se non quella di ostacolare un’attività che ha portato risultati positivi sia dal punto di vista operativo, sia sotto il profilo tecnico-finanziario – ha dichiarato il presidente di Sienambiente Alessandro Fabbrini – Un comportamento bizzarro e soprattutto incoerente rispetto ad altri contesti societari nei quali il socio privato ha operato e opera con esiti insoddisfacenti». Nel corso dell’Assemblea, Sienambiente ha sottolineato che Sta ha votato a favore quando vi è un amministratore delegato espresso dal socio privato anche in presenza di bilanci negativi come nel caso di Sei Toscana, che ha registrato una perdita di oltre 4 milioni di euro, o di altre società controllate. Per quanto riguarda la gestione degli ultimi due anni, invece, Sienambiente ha chiuso in attivo i bilanci confermando una tendenza di miglioramento delle perfomance degli impianti che garantiscono lo svolgimenti di un fondamentale servizio di interesse pubblico.