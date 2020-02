Sienaintelligente è ripartita dopo due anni di riflessione

Mancuso: “Un successo la prima riunione: tavoli di lavoro tematici, rassegne e dibattiti pubblici per confrontarci con le istituzioni e i gruppi sociali”

SIENA. #Sienaintelligente è ripartita. La prima riunione dopo oltre due anni, che si è tenuta presso l’Area Verde Camollia 85, esempio e simbolo del progetto sui beni comuni, si è dimostrata un bel successo per partecipazione e qualità degli interventi.

“Abbiamo ripercorso lo spirito e le tante progettualità messe in campo da questo format di cittadinanza attiva – dichiara Fulvio Mancuso – e ci siamo resi conto di quanto lavoro, quante cose concrete siano state realizzate, progettate o anche solo ideate grazie all’impegno civico e alle competenze di tante persone. La città ha bisogno di ripartire in una dimensione territoriale che sia la più ampia possibile e che abbia come obiettivi la crescita dei livelli di sostenibilità, di protezione sociale, di cura ambientale, di produzione culturale e di innovazione”.

Molti sono stati gli interventi, dai quali è emersa la necessità di portare avanti una visione di lungo periodo, l’unica che possa restituire a Siena e al suo territorio una adeguata posizione di competitività demografica rispetto alle attuali dinamiche sociali ed economiche.

Soltanto puntando ad essere i migliori o tra i migliori in Italia ed in Europa, possiamo costruire una prospettiva per Siena e per il suo territorio, che non si riduca a quella di spazio di residua rendita, di piccoli interessi o di turismo consumistico e commerciale di mediocre livello.

Cultura, sostenibilità, tutela e vivibilità del territorio, innovazione e dunque servizi, connessione materiale e digitale con il resto della regione, dell’Italia e del mondo, sono le leve sulle quali agire per costruire una proposta organica, composta di azioni coordinate e di progetti all’avanguardia.

“Non possiamo assistere passivamente – ha aggiunto Mancuso – ad un declino progressivo, dettato dalle dinamiche demografiche in atto e aggravato dalla mancanza di continuità ed efficacia dell’azione singergica delle istituzioni, pubbliche e private, della città e del territorio. Siena va indietro, negli ultimi tempi, perché si è fermata mentre tutte le altre città di dimensioni analoghe stanno andando avanti, accelerando sempre di più sul versante della sostenibilità e dell’innovazione”.

Con questi intendimenti, i presenti hanno proposto un metodo di lavoro concreto e incisivo: sono stati ricostituiti i tavoli di lavoro tematici di #sienaintelligente, composti da cittadini ed esperti; seguiranno iniziative e rassegne pubbliche su settori o temi specifici: dalla cultura alla mobilità e trasporti, dai beni comuni all’urbanistica e al territorio, dalla connessione ai servizi digitali, dall’ambiente ai cambiamenti climatici, dal welfare alla scuola e all’Università, dai beni comuni all’attrattività demografica ed economica.

Sienaintelligente si confronterà, con indipendenza e senza fare sconti a nessuno, ma sempre con spirito costruttivo, con tutti gli attori e decisori pubblici e privati per monitorare, correggere, intervenire criticamente sui progetti già realizzati, su quelli in corso di realizzazione, su quelli purtroppo abbandonati o trascurati ovvero su nuove azioni da mettere in campo per rafforzare in ogni direzione la capacità e la forza specifica di Siena e del suo territorio.

“Non vogliamo rassegnarci ad un futuro, che oggi sembra già scritto, di lento e progressivo svuotamento, invecchiamento e di erosione del valore sociale, ambientale, economico ed attrattivo delle nostre comunità – conclude Fulvio Mancuso. Anzi, vogliamo ricominciare quel cammino di costruzione di un modello di vivibilità e sostenibilità basato sui valori della cultura, della collaborazione, dell’apertura, della solidarietà, dell’innovazione, alternativo a quello, passato o presente, di chi vuole ridurre Siena ad una dimensione piccola, mediocre e di svilimento commerciale. Pensando in grande e guardando lontano, ma lavorando insieme e concretamente sulle cose possibili, questo pezzo di Italia e di Toscana che tutti conoscono e ammirano nel mondo ce la può fare”. Per aderire e partecipare a #sienaintelligente scriveteci a sienaintelligente@gmail.com e seguiteci su facebook (Siena intelligente – Smart Siena).