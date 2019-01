Sassoli a Siena per sostenere Nicola Zingaretti

Iniziativa pubblica con l'eurodeputato del Pd ai Mutilati il 7 gennaio alle 21

SIENA. Tappa a Siena per l’europarlamentare, ed ex volto del Tg1, David Sassoli, che lunedì 7 gennaio aprirà ufficialmente l’attività dei comitati nati in provincia a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a Segretario nazionale del Pd.

L’incontro sarà alla Saletta dei Mutilati in viale Maccari alle ore 21.15.

Introdurranno i due coordinatori provinciali dei comitati per Zingaretti: Lore Lorenzi e Pippo Lambardi.