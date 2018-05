Ecco il programma di coalizione del Progetto Civico Senese

Massimo Sportelli: "Lavoro al primo posto. Vogliamo far ripartire la macchina cittadina"

SIENA. E’ stato presentato oggi il programma di coalizione del Progetto Civico Senese in vista delle elezioni amministrative 2018. Il candidato a Sindaco di Siena Massimo Sportelli ne ha illustrato i punti cardine (9, numero caro alla tradizione Senese), affiancato da alcuni dei candidati più giovani delle liste di appoggio, Licinia Amabile (SPQS), Davide Ciacci (Nero su Bianco), Serena Bianchi (La Martinella 1884), Matteo Betti (Siena Aperta), Valentina Caprasecca (Sena Civitas).

“Questi candidati che mi affiancano, – ha dichiarato Massimo Sportelli – sono l’espressione della freschezza mentale, spirito di iniziativa e competenza con cui abbiamo voluto creare il nostro programma”. Lavoro, Sicurezza, Urbanistica, Turismo e Cultura sono i protagonisti dei 73 punti programmatici nati dall’approccio imprenditoriale con cui sono stati portati avanti i mesi di lavoro: analisi delle criticità, studio delle progettualità e seguente sviluppo di alcuni punti per ogni tema che possano essere realizzati in tempi brevi. L’obiettivo primario è creare occupazione con ricaduta immediata sul territorio per dare vita ad un circolo virtuoso che possa far ripartire la macchina cittadina.