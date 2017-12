Presentata la nuova direzione provinciale del PD

SIENA. La direzione provinciale del PD si è riunita ieri (27dicembre) al circolo di Sant’Andrea: il segretario Andrea Valenti ha comunicato la composizione dell’Esecutivo Provinciale.

Prima si è riunita la Commissione di Garanzia, che con voto unanime ha eletto Pamela Fatighenti alla presidenza: “A lei faccio i miei migliori auguri per un compito impegnativo – ha commentato Valenti – ma che sono sicuro saprà svolgere al meglio, con competenza ed equilibrio. Mi è sembrato giusto che l’ organismo di garanzia, venisse eletto in maniera unitaria, proprio per la sua funzione di tutela e applicazione di statuto e codice etico”

L’esecutivo Provinciale sarà composto da Raffaella Senesi, con delega agli Enti Locali, Alessio Pianigiani sanità e Welfare, Luca Lorenzi ai servizi pubblici associati, Stefano Paolucci delega all’organizzazione, Pippo Lambardi rapporti con le altre forze politiche, Livia Gabbricci responsabile tecnico esecutivo e rapporti con la struttura, Martina Borgogni responsabile campagne politiche, Giovanni Bazzini economia, Anthony Novello istruzione, Alessandro Masi conferenza programmatica.

All’Esecutivo Provinciale sarà invitato il segretario dell’Unione Comunale di Siena Simone Vigni. A loro si affianca il tesoriere, eletto dall’Assemblea, Alberto Taccioli. “Ritengo di aver composto un esecutivo di persone motivate, competenti, con una forte volontà di impegnarsi in un percorso comune – ha affermato Valenti –. Quello che chiedo all’esecutivo è un lavoro di gruppo nel vero senso della parola, in una modalità di supporto, rispetto reciproco e impegno diffuso. Abbiamo di fronte a noi un periodo complesso, da affrontare con estremo impegno e determinazione. Alla direzione, ai segretari, chiedo un supporto costante dell’esecutivo e della sua azione politica, ma anche un costante stimolo nel fare emergere problematiche, tematiche, argomenti di discussione”.