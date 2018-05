Presentata la lista di Casapound

SIENA. Presentata ieri mattina presso la sede cittadina la lista dei candidati di CasaPound per il consiglio comunale; di fronte alla stampa senese il candidato sindaco Sergio Fucito ha mostrato lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale del movimento della Tartaruga frecciata: “Riprendersi Siena”.

Siena, 11 Mag – La consegna avvenuta di prima mattina (alle ore 8e13 per la precisione) delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle trecento firme di supporto alla candidatura a sindaco di Sergio Fucito ha fatto da prologo alla conferenza stampa presso la sede cittadina di CasaPound di presentazione della campagna elettorale.

Di fronte ai giornalisti senesi il responsabile provinciale Marzio Fucito ha aperto l’appuntamento richiamando l’attività di CasaPound nel corso degli ultimi mesi, durante i quali il movimento della Tartaruga frecciata ha rappresentato un punto di costante riferimento per la città e per la politica senese. E’ stata quindi la volta di Francesco Manganelli, ufficializzato nell’occasione come coordinatore cittadino, che ha presentato lo slogan destinato a caratterizzare la campagna elettorale di CasaPound, “Riprendersi Siena”.

“Una vera e propria parola d’ordine, un impegno a rappresentare e dare voce a tutte quelle generazioni che nel corso degli ultimi anni si sono viste costrette a pagare le conseguenze del sistema Siena e del dissesto sociale ed etico che è stato prodotto nella Città.”-così il nuovo coordinatore cittadino di CasaPound Siena-” Di fronte a progetti e

In un momento nel quale molti candidati alla carica di sindaco sembrano avvertire il bisogno di dichiarare la propria distanza dalle dinamiche del groviglio armonioso”, ha fatto eco il candidato sindaco Sergio Fucito, CasaPound non ha alcuna necessità a rimarcare la propria estraneità a tali logiche di potere, potendo contare su di una lista di senesi per i quali la propria storia personale è la più cristallina testimonianza di impegno, correttezza ed eticità.

Fucito ha quindi illustrato i nomi di coloro che concorreranno alla carica di consigliere comunale per la Tartaruga Frecciata.