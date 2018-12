Potere al popolo: “Sui giovani non si risparmia”

Centro-sinistra e centro-destra tagliano e risparmiano sui giovani e sul loro complesso universo, e ogni volta, dopo mesi di chiusura e interruzione delle attività, la riapertura in forma ridotta e atipica di un CAG viene vista come un successo dell’amministrazione in corso.

Il Centro Giovani di Isola d’Arbia riprenderà le attività grazie ad associazioni che presteranno la propria opera, come lo scorso anno, in larga misura volontariamente e non sappiamo con quali competenze specifiche e quale programmazione.

E’ questo uno degli aspetti critici e cronici della politica sociale e giovanile senese degli ultimi decenni: affidarsi quasi interamente al volontariato o a interventi settoriali che non sempre riescono ad attirare l’intero target giovanile e a coprire i suoi complessi bisogni. Attivare percorsi a tempo determinato, poi lasciarli cessare per mesi, per poi riattivarli come se niente fosse accaduto, senza curarsi dell’efficacia di questo modo di intervenire e del mutamento del tessuto sociale locale: questo è ciò di cui ci si vanta sulla stampa locale?

Forse sarebbe bastato, intanto, farsi un giro per strada, in questo come in altri casi, per parlare coi ragazzi e le ragazze e capire veramente quale è la richiesta giovanile.

La città soffre di una cronica carenza di spazi per attività sociali e culturali indipendenti e di natura mutualistica.

Il tema della carenza di spazi è particolarmente rilevante per i giovani, in quanto la loro agibilità sociale è troppo spesso circoscritta ai luoghi dello svago e del consumo di iniziativa privata, quali pub, discoteche, e locali simili.

Le strade, le piazze e gli altri spazi pubblici all’aperto, in città come nelle periferie, diventano mete abituali, in assenza della possibilità di partecipare ad attività strutturate e di luoghi alternativi migliori.

Per questo è necessaria una programmazione seria che valorizzi le attività sociali e culturali capaci di sedimentare forme nuove di relazione e di innovazione.

Il tutto incoraggiato, per l’appunto, da Centri di Aggregazione per giovani, senesi e non, immigrati ed emarginati, facendo di Siena un luogo aperto ed attivo nell’accoglienza e nell’integrazione.

I Centri di Aggregazione Giovani devono avere una programmazione almeno biennale, sicurezza e solidità nelle risorse investite, personale adeguato e devono essere messi in condizione di lavorare in rete tra di loro. Il volontariato è utile e prezioso ma non può sostituire lavoratori qualificati e retribuiti.

Noi riteniamo che le amministrazioni cittadine degli ultimi 15 anni abbiano fatto ben poco in materia di politiche giovanili. Chiediamo perciò la riapertura completa e strutturata dei Centri di Aggregazione Giovanile.

Ci riferiamo al Centro Giovani di Piazza Matteotti, di Taverne d’Arbia e di Scacciapensieri. Chiediamo garanzie e serietà nel sostegno e nella strutturazione di quelli di San Miniato (affidato in larga parte al Comitato di Quartiere Siena 2) e di Isola d’Arbia. Non possono bastare le risorse delle singole associazioni o comitati di quartiere, non sono sufficienti specifiche attività laboratoriali in funzione una o due volte alla settimana per poche ore.

Vogliamo una politica seria sul mondo giovanile. Vogliamo che i giovani siano più importanti delle promesse elettorali, dei vincoli di bilancio, dell’attenzione interessata ai luoghi patinati e a caro prezzo del settore commerciale privato”.