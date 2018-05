Pinciani: “Grande apprezzamento per il lavoro degli infermieri”

"Le professionalità sanitarie non possono essere frustrate dalle istituzioni"

“Nella Giornata internazionale dell’Infermiere intendo dimostrare il mio apprezzamento agli operatori sanitari che, con grande dedizione e professionalità si prendono cura dei malati.

È fondamentale ascoltare la loro voce; comprendere le loro esigenze, conoscere le criticità, apprezzarne l’operato.

Tutte le difficoltà che il comparto sanitario sta affrontando in questi ultimi anni inevitabilmente si ripercuotono in modo negativo non solo sui pazienti ma anche su coloro che operano all’interno dei presidi ospedalieri e nelle aziende sanitarie locali . Medici e infermieri sono costretti a turni di lavoro lunghi e sfiancanti ogni volta che, per ragioni molteplici, viene a mancare un collega. Ci sono problemi gestionali che ricadono su chi opera, avendo bene in mente che, come ricordato dal presidente del Collegio Ipasvi di Siena, Michele Aurigi, e come indicato da Florence Nightingale “l’assistenza è un’arte che richiede una devozione totale ed una dura preparazione”.

Le professionalità sanitarie non possono essere trascurate o peggio frustrate dalle istituzioni perché garantiscono un diritto inalienabile: il diritto alla salute e alla cura. Su di loro si fonda il principio della solidarietà e quel prendersi cura l’uno dell’altro che non può venire a mancare.

Credo fortemente che una società matura ed evoluta debba mettere in campo tutte le energie e le strategie istituzionali per garantire a medici ed infermieri le migliori condizioni di lavoro, al fine di sviluppare le professionalità da mettere al servizio dei malati”.