Pinassi (PP): “L’assistenza sanitaria dovrebbe essere un diritto inviolabile”

Il candidato del Partito Pirata Siena scrive: "Vogliamo un accesso paritario all’assistenza sanitaria per tutti, indipendentemente dal livello reddituale o sociale"

SIENA. “L’assistenza sanitaria dovrebbe essere un diritto inviolabile per ogni essere umano” -inizia la nota di Michele Pinassi, candidato al Parlamento Europeo del Partito Pirata- “e tutti dovrebbero poter beneficiare della qualità più elevata possibile in tutti e tre i settori: preventiva, curativa e palliativa. E’ necessario che la politica si impegni maggiormente a lavorare sui fattori sociali determinanti della salute, quali alimenti sicuri, acqua potabile, servizi igienico-sanitari di base e alloggi adeguati, condizioni di lavoro sicure e un ambiente sano.“

“Vogliamo un accesso paritario all’assistenza sanitaria per tutti, indipendentemente dal livello reddituale o sociale” -prosegue Pinassi- “non possiamo accettare che una società non riesca a garantire a tutti l’accesso alle cure, come invece purtroppo sta accadendo in questi ultimi anni. Una disparità che sta acuendosi sempre di più a causa della forbice sociale sempre più ampia che, di fatto, sta escludendo i più deboli dal diritto alle cure mediche.“

“E’ inoltre necessario migliorare le leggi e le politiche sanitarie perché vengano attuate in modo trasparente e con una partecipazione significativa delle persone interessate. Tutti i sistemi sanitari devono includere un quadro di responsabilità, che dovrebbe includere l’accesso a misure giudiziarie efficaci o ad altre misure appropriate per le violazioni del diritto alla salute. Riteniamo necessario anche ridurre i brevetti per i medicinali o almeno evitare il prolungamento amministrativo dei brevetti, soprattutto per i farmaci salvavita, oltre a facilitare l’utilizzo delle cure transfrontaliere: migliorare le opportunità di utilizzare i sistemi sanitari all’estero per conto delle compagnie di assicurazione sanitaria nazionali.“

“Non dobbiamo dimenticare“- prosegue Pinassi- “che il settore farmaceutico e della ricerca è uno degli assets strategici del nostro territorio, riconosciuto sia a livello regionale che nazionale. La fondazione Toscana Life Sciences, che coordina le attività del distretto Toscano Scienze della Vita nato su impulso della Regione Toscana nel 2011, oggi vede 192 tra aziende e organismi di ricerca privati affiliati, con oltre 7,5 miliardi di € di fatturato, oltre 16.000 addetti, 32 infrastrutture di ricerca aderenti, 6 centri servizi. Un patrimonio culturale, economico e occupazionale da tutelare e incentivare.“