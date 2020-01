Per Siena: “Lavoro: verso un documento unitario”

"Intanto preoccupa l’assenza di una visione da parte della maggioranza"

SIENA. Da Per Siena riceviamo e pubblichiamo un commento sulla riunione monotematica sul lavoro in Consiglio Comunale.

“Sul tema del lavoro ci sono segnali di dialogo nel Consiglio comunale di Siena. Nella seduta monotematica promossa dal movimento Per Siena e dalle altre opposizioni, i gruppi di maggioranza e di minoranza hanno verificato la possibilità di definire un documento unitario. All’orizzonte c’è un tavolo istituzionale dove pianificare e risolvere gli aspetti economici, o almeno questo è l’auspicio di “Per Siena”, che aveva previsto lo strumento nel programma elettorale. Tuttavia, il dibattito ha palesato un’assenza di visione da parte della maggioranza. Sono risposte burocratiche, quelle fornite dal sindaco e dagli amministratori rispetto alla complessità della situazione economica senese. Come ha affermato il capogruppo del movimento Per Siena, Pierluigi Piccini, nel corso del suo intervento in Consiglio comunale, “c’è una visione statica dell’economia. La cultura viene considerata come un giacimento da esporre, i musei sono contenitori passivi. Non si tenta la strada del distretto culturale, ovvero di un sistema produttivo e dinamico che parte dalla cultura. Ciò genera perdita di identità, non produce sviluppo. La città vive su rendite parassitarie, a partire dal turismo, mentre le dinamiche imprenditoriali sono altrove. La cartina al tornasole di quanto sta accadendo è l’appiattimento patologico sul Palio, che fa male al Palio stesso, sintomo di un’assenza di modello produttivo capace di essere al centro della vita e dell’attenzione mediatica”.