Per Gianni Martinucci nuovo incarico nel direttivo regionale FdI

Gianni Martinucci (FdI-AN)

SIENA. Cambio al vertice per Fratelli d’Italia in provincia di Siena, dove il portavoce provinciale Gianni Martinucci lascia l’incarico dopo diversi anni, perché chiamato nella direzione regionale del partito. Il suo posto sarà provvisoriamente preso dal Portavoce Provinciale di FDI di Grosseto, l’avvocato Fabrizio Rossi, che dovrà occuparsi della Costituente Provinciale e poi trovare il nuovo Portavoce a cui dare in mano le redini di Fratelli d’Italia in Provincia di Siena.

Ad annunciarlo in una nota è lo stesso Gianni Martinucci che dice: “Per prima cosa ringrazio la nostra leader e Presidente Giorgia Meloni per avermi dato la possibilità di guidare il partito a livello provinciale in questi ultimi cinque anni. E’ stata, – continua Martinucci – un’esperienza bellissima, nata quando a nella Provincia di Siena, e anche a livello nazionale, il nostro partito non raggiungeva nemmeno il 2%, e adesso siamo quasi arrivati allo’8%. Sono stati anni difficili, ma allo stesso tempo sfidanti.

Sono stati anni duri e difficili. Ricordo che io stesso quando appena era nato il partito, e portai per la prima volta FDI in consiglio comunale a Poggibonsi, come venivamo guardati, con indifferenza e distanza, quasi come se fossimo dei lebbrosi. Invece la storia sta dimostrando che avevamo ragione delle nostre idee e dei nostri valori.

Adesso arriva per me questo nuovo incarico – commenta Gianni Martinucci – che sarà ratificato entro la fine di questo mese, andando così ad affiancare il Segretario regionale Torselli che ringrazio, e gli altri componenti della direzione. Sarà una nuova e stimolante sfida, rivolta alla crescita del nostro partito, il mio impegno non diminuirà, anzi sarà ancora maggiore. Vorrei ringraziare, – conclude Gianni Martinucci – tutti componenti del direttivo Provinciale e comunale di Siena e dei comuni della Provincia, per avermi supportato e aiutato in questi cinque anni in cui sono stato il Portavoce del partito. Infine, voglio esprimere un ringraziamento particolare all’amico Fabrizio Rossi persona valida e capace che conosco bene, con il quale in tutti questi anni abbiamo condiviso le idee ed i progetti per il nostro partito. A lui spetteranno l’onere e l’onore di riorganizzare il nuovo gruppo dirigente provinciale. Sono convinto che lo farà nel migliore dei modi”.