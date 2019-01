Paycare: interviene il sindaco De Mossi

SIENA. Il sindaco interviene sull’intenzione di Paycare, nata dalla riorganizzazione Bassilichi/Nexi, di cedere il 100% della proprietà.

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa che la società Paycare, nata dalla riorganizzazione di Bassichili/Nexi, sta operando per cedere il 100% della proprietà ad altra società di cui non si conoscono né il piano industriale né la consistenza patrimoniale ma soprattutto, quali garanzie occupazionali intende concedere per tutelare i lavoratori che da troppo tempo vivono nell’incertezza e con grandi preoccupazioni il loro futuro.

Questa è l’ennesima iniziativa fatta cadere dall’alto da parte di una società che ha operato con le precedenti amministrazioni e che oggi, finita la festa, non trova di meglio che allontanarsi senza alcuna preoccupazione verso i dipendenti che, con professionalità e abnegazione hanno lavorato per lei”.