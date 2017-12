No Tav Tour fa tappa a Siena

Appuntamento il 6 ottobre alle ore 18 presso la sede PRC in via Mentana 102

SIENA. Il NO TAV TOUR arriva a Siena, dopo avere girato molte altre città in tutta Italia per parlare di repressione, portando l’esperienza dei militanti NO TAV che hanno deciso di violare le misure cautelari imposte dal Tribunale di Torino, dall’obbligo di firma all’obbligo di dimora, o – come sta facendo ora NICOLETTA DOSIO – rifiutandosi di accettare gli arresti domiciliari.

Ma ci sarà tempo anche per parlare della costruzione del NO SOCIALE, che si presenterà con la mobilitazione del 21 e 22 ottobre, sciopero generale e manifestazione nazionale, verso il NO al referendum costituzionale.

Appuntamento il 6 ottobre alle ore 18 presso la sede PRC in via Mentana 102, Siena