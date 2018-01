Mps pensa di lanciare un nuovo subordinato decennale

Mandato ad alcune banche per l'analisi di mercato

SIENA. Banca MPS, secondo quanto hanno riferito fonti di mercato all’agenzia Reuters, ha dato mandato a Goldman Sachs International e a Mediobanca in qualità di global coordinator e joint bookrunner e a Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Mps Capital Service e Ubs come joint bookrunner per un’emissione subordinata Tier 2 decennale non callable nel prossimo futuro a seconda delle condizioni di mercato.

Il bond verrà emesso nell’ambito del programma di emissione di titoli di debito da 50 miliardi di euro. Fitch ha assegnato il rating CCC+ a questo nuovo bond, mentre il rating atteso da Moody’s è Caa2.

Il rating assegnato da Fitch al previsto bond è due notch sotto quello “Viability” di Mps pari a b e riflette l’aspettativa di prospettive di recupero deboli per le obbligazioni in caso di eventi che mettessero a rischio la sopravvivenza della banca. Si ricorda che, nell’ambito del bailout, i bond subordinati di Mps sono stati convertiti in azioni.