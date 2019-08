Mps: la semestrale ha un utile netto a 93 milioni di euro

Tenuta dei ricavi nonostante la continua e progressiva riduzione della rete territoriale e degli organici e il più difficile contesto di mercato

SIENA. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha esaminato ed approvato oggi i risultati al 30 giugno 2019.

I risultati di conto economico di Gruppo nel primo semestre 2019 Al 30 giugno 2019 il Gruppo ha realizzato ricavi complessivi pari a 1.549 mln di euro, in calo del 19,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in particolare a seguito della flessione delle commissioni nette e del margine di interesse e al peggioramento degli altri proventi e oneri di gestione. Nel 2° trimestre 2019 i ricavi diminuiscono di 56 mln di euro rispetto al trimestre precedente, soprattutto per il peggioramento degli altri proventi e oneri di gestione (-55 mln di euro) legato alla contabilizzazione del costo dovuto all’esercizio del diritto di recesso dal contratto stipulato con Juliet (40 mln di euro IVA esclusa); al netto di tale componente, si registra comunque una regressione t/t legata alla riduzione dei risultati della negoziazione e ai maggiori oneri da sentenze/accordi transattivi e sopravvenienze passive.

Il margine di interesse al 30 giugno 2019 è risultato pari a 813 mln di euro, in flessione del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2018, risentendo principalmente della dinamica negativa degli impieghi commerciali che hanno registrato sia una contrazione dei volumi medi che un calo dei

relativi rendimenti. Tale dinamica è stata solo parzialmente attenuata dalla diminuzione degli interessi passivi conseguente alla riduzione del costo della raccolta commerciale che ha visto un calo dei volumi medi e dei tassi passivi. Il risultato del 2° trimestre 2019 si pone in calo rispetto al trimestre precedente (-1,1%), principalmente per il minor contributo delle componenti commerciali (minori interessi attivi per il calo dei tassi sugli impieghi vivi, maggiori interessi passivi sulla raccolta e minor gettito della commissione utilizzo anticipi), in parte compensata dalla riduzione del costo della raccolta di mercato. L’aggregato è stato, inoltre, impattato dall’introduzione dell’IFRS 16 che ha comportato l’iscrizione di 3 mln di euro di interessi passivi al 30 giugno 2019.

Le commissioni nette del primo semestre 2019, risultano pari a 723 mln di euro, registrano un calo del 10,7% rispetto a quelle consuntivate nello stesso periodo dell’anno precedente, principalmente a seguito della riduzione dei proventi da collocamento prodotti e delle commissioni

su crediti. L’andamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente risulta impattato anche dal venir meno di circa 15 mln di euro di proventi one off registrati nel primo semestre 2018 legati al rinnovo dell’accordo di distribuzione di prodotti Compass S.p.A.. La dinamica si pone, invece, in lieve crescita rispetto al trimestre precedente, principalmente sulle commissioni da servizi e sulle commissioni sulla gestione del risparmio (riferibili in particolare al collocamento prodotti).

I dividendi, proventi simili e utile (perdite) delle partecipazioni, ammontano a 43 mln di euro e sono in prevalenza rappresentati dal contributo di AXA-MPS

. Tale componente si pone in crescita rispetto al 30 giugno 2018 (+9,1 mln di euro), grazie al maggior utile di AXA-MPS che nel primo semestre 2018 era stato impattato negativamente dall’andamento dei mercati. L’aggregato risulta in crescita anche rispetto al trimestre precedente (+12,0 mln di euro), principalmente a seguito della contabilizzazione del dividendo distribuito da Banca d’Italia.

Il risultato netto da negoziazione e delle attività/passività finanziarie valutate al costo ammortizzato e al fair value in contropartita del conto economico al 30 giugno 2019 ammonta a 42 mln di euro, in crescita rispetto ai valori registrati nello stesso periodo dell’anno precedente

(pari a 8 mln di euro). Dall’analisi dei principali aggregati emerge quanto segue:

• risultato netto dell’attività di trading pari a +59 mln di euro, in crescita rispetto al 30 giugno 2018 per il maggior contributo registrato dalla controllata MPS Capital Services che ha beneficiato del venir meno degli effetti negativi registrati nel primo semestre 2018, a causa dell’allargamento dello spread BTP-BUND. Aggregato in riduzione rispetto al trimestre precedente per effetto del minor contributo della dinamica registrata dalla controllata MPS Capital Services;

• risultato netto delle attività/passività valutate al fair value in contropartita del conto economico negativo per 35 mln di euro in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (pari a -49 mln di euro) e rispetto al trimestre precedente (pari a -20 mln di euro);

• risultati da cessione/riacquisto positivi per 17 mln di euro, in calo sia rispetto ai 53 mln di euro dell’analogo periodo dell’anno precedente sia rispetto al 1° trimestre 2019, su cui avevano inciso maggiori utili da cessione di titoli.

Contribuiscono alla formazione dei ricavi anche le voci:

• risultato netto dell’attività di copertura pari a -0,6 mln di euro, al 30 giugno 2018 pari a +0,2 mln di euro e nel 1° trimestre 2019 sostanzialmente nullo;

• altri proventi/oneri di gestione negativi per 71 mln di euro, in peggioramento rispetto al risultato registrato nel primo semestre 2018 (pari a -13 mln di euro) e rispetto al trimestre precedente (pari a -8 mln di euro) soprattutto per effetto della contabilizzazione del costo legato all’esercizio del diritto di recesso dal contratto stipulato con Juliet. Al netto di tale componente si registra comunque un peggioramento anno su anno e trimestre su trimestre per maggiori oneri da sentenze/accordi transattivi e sopravvenienze passive.

Al 30 giugno 2019 gli oneri operativi7 sono risultati pari a 1.146 mln di euro, in calo rispetto all’anno precedente dello 0,7%. Il 2° trimestre 2019 si pone in crescita rispetto al 1° trimestre 2019 del 1,4% (+8 mln di euro), per effetto principalmente della dinamica delle altre spese amministrative e delle rettifiche di valore su attività materiali e immateriali, parzialmente compensate dalle spese per il personale che rispetto al trimestre precedente si riducono del 3%. Esaminando in dettaglio i singoli aggregati emerge quanto segue:

• le spese amministrative si sono attestate a 1.018 mln di euro, in calo rispetto all’anno precedente di 24 mln di euro e in crescita dello 0,3% rispetto al 1° trimestre 2019. All’interno dell’aggregato:

o le spese per il personale, che ammontano a 726 mln di euro, si pongono in flessione annua del 1,1% e del 3,0% rispetto al 1° trimestre 2019, per effetto dei benefici derivanti dalla riduzione degli organici legata alla manovra di esodo del personale, che ha visto 650 uscite il 1° aprile e ulteriori 100 uscite il 1° maggio, interamente finanziate con quanto accantonato nel bilancio 2018. Nel confronto con il 30 giugno 2018 tali benefici sono stati in parte compensati dagli incrementi contrattuali registrati da ottobre 2018 e dagli effetti del rinnovo del C.I.A.;

o le altre spese amministrative che ammontano a 292 mln di euro, risultano in flessione del 5,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Nel confronto con il primo semestre 2018, tale aggregato risente della prima applicazione dell’IFRS 16, al netto della quale la dinamica sarebbe risultata in lieve crescita principalmente per maggiori spese nel comparto del recupero crediti. Rispetto al 1° trimestre 2019 si registra una crescita del 9,1% per maggiori spese nel comparto credito e maggiori spese progettuali, solo in parte compensate dalle minori spese per outsourcing e servizi professionali;

• le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali al 30 giugno 2019 ammontano a 128 mln di euro e risultano in peggioramento del 14,5% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, a seguito degli effetti rivenienti dall’entrata in vigore dell’IFRS 16 (depurate da tali effetti la dinamica sarebbe risultata in riduzione del 9,6% circa). L’aggregato risulta in peggioramento rispetto al trimestre precedente (+11,0%

t/t), per l’impatto degli impairment eseguiti nel 2° trimestre 2019.

Per effetto delle dinamiche sopra descritte, il risultato operativo lordo del Gruppo risulta pari a 403 mln di euro (555 mln di euro quello relativo al 30 giugno 2018), con un contributo del trimestre in calo di 64 mln di euro rispetto al trimestre precedente.

Al 30 giugno 2019 il Gruppo ha contabilizzato rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato ed al fair value con impatto sulla redditività complessiva per complessivi 252 mln di euro, in incremento di 5 mln di euro rispetto a quelle

registrate nello stesso periodo dell’anno precedente. Di queste, nel 1° trimestre 2019 sono stati contabilizzati 164 mln di euro e 88 mln di euro nel 2° trimestre 2019.

Il costo del credito del semestre è stato influenzato dai seguenti eventi:

• l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di servicing stipulato con Juliet che ha fatto venir meno i costi prospettici del contratto stesso che erano riflessi nelle rettifiche di valore del portafoglio crediti (effetto positivo per 457 mln di euro circa rilevati nel 2° trimestre 2019,

pari a 463 mln di euro circa al netto di 6 mln di euro circa considerando che l’internalizzazione del processo di recupero avverrà in modo graduale)la contestuale rivisitazione della strategia di riduzione degli NPE che ha previsto una accelerazione del piano di cessioni 2019 al fine di ridurre ulteriormente il livello dell’NPE Ratio (effetto negativo per 248 mln di euro circa).

Nel confronto con il primo semestre 2018 l’aggregato risente, inoltre, in negativo dell’aggiornamento annuale dei parametri di rischio utilizzati per la valutazione collettiva/statistica dei crediti performing e dei crediti non performing sotto soglia (circa 106 mln di euro rilevati nel 2°

trimestre 2019), del minor beneficio generato dalla cura, degli incrementi di copertura su posizioni già deteriorate e degli effetti derivanti dalla revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL per il 2019 incorporati negli scenari forward looking previsti dall’IFRS 9 (per 37 mln di euro circa rilevati nel 1° trimestre 2019). Tali dinamiche sono state solo parzialmente compensate dagli effetti positivi derivanti dai minori flussi di default, dai minori scivolamenti a sofferenza e dalle variazioni ai criteri di stima dei crediti riferite alla soglia di valutazione analitica e alla valutazione delle operazioni di specialized lending (per circa 53 mln di euro rilevati nel 2° trimestre 2019).

Il rapporto tra le rettifiche nette di valore per deterioramento crediti al 30 giugno 2019 annualizzate ed i crediti verso clientela esprime un tasso di provisioning di 57 bps.

Il risultato operativo netto del Gruppo è positivo per circa 151 mln di euro, a fronte di un valore positivo pari a 308 mln di euro registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Alla formazione del risultato di periodo concorrono anche le seguenti voci:

• accantonamenti al fondo rischi e oneri pari a -24 mln di euro, riconducibili prevalentemente a maggiori accantonamenti per rischi legali relativi ad impegni assunti dalla banca a fronte dei ristori connessi all’operatività in diamanti. Al 30 giugno 2018 si registrava un saldo positivo di 1 mln di euro, riconducibile soprattutto alla rivalutazione dell’impegno assunto per far fronte ai costi di hedging del veicolo nell’ambito della cessione

delle sofferenze;

• utile da partecipazioni per circa 3 mln di euro principalmente per la variazione di valore di alcune partecipazioni, a fronte di una perdita di 4 mln di euro registrata nel primo semestre 2018 derivanti dalle svalutazioni effettuate sulla collegata Trixia;

• oneri di ristrutturazione/oneri una tantum, pari a +3 mln di euro, includono in particolare i recuperi riconosciuti dall’INPS per le pregresse manovre di esodo/fondo, in parte compensati dall’aggiustamento prezzo legato alla cessione di MP Belgio S.A.. Al 30 giugno 2018 l’aggregato risultava negativo per 33 mln di euro e includeva principalmente gli oneri riferiti a iniziative progettuali connesse alla realizzazione dei commitment assunti con DG Comp, parzialmente compensati dai recuperi riconosciuti dall’INPS sulle pregresse manovre di esodo/fondo;

• rischi e oneri connessi a SRF, DGS e schemi similari, saldo pari a -87 mln di euro costituito dal contributo a carico del Gruppo dovuto al Fondo di Risoluzione Unico (SRF) contabilizzato nel primo trimestre 2019 per circa 54 mln di euro (in riduzione di 14 mln rispetto al primo semestre 2018), dalla minusvalenza sull’esposizione verso lo Schema Volontario del FITD (per l’intervento Carige) contabilizzata in parte nel 1° trimestre 2019 per circa 6 mln di euro e in parte nel 2° trimestre 2019 per circa 7 mln di euro e dalla quota addizionale al Fondo di Risoluzione Nazionale (FRN) contabilizzata nel secondo trimestre 2019 per circa 20 mln di euro;

• canone DTA, pari a -35 mln di euro. canone DTA, pari a -35 mln di euro. L’importo, determinato secondo i criteri del DL 59/2016 convertito in Legge n. 119 del 30 giugno 2016, rappresenta il canone di competenza al 30 giugno 2019 sulle DTA (Deferred Tax Assets) trasformabili in credito di imposta;

• utili da cessione di investimenti pari a 1 mln di euro legato alla cessione di immobili. Nel primo semestre 2018 l’aggregato risultava positivo per 50 mln di euro ed era riconducibile principalmente ai proventi sulla cessione di Juliet.

Per effetto delle dinamiche sopra evidenziate, il risultato dell’operatività corrente al lordo delle imposte del Gruppo è stato pari a +11 mln di euro, in calo rispetto ai livelli del 30 giugno 2018, che aveva registrato un risultato di +192 mln di euro.

Le imposte sul reddito dell’operatività corrente registrano un contributo positivo pari a +91 mln di euro, essenzialmente imputabile al reassessment parziale di DTA da perdite fiscali, maturate e non iscritte in precedenti esercizi.

Considerando gli effetti netti della PPA (-9 mln di euro), l’utile consolidato del Gruppo ammonta a 93 mln di euro, a fronte di un utile di 289 mln di euro conseguito nello stesso periodo del 2018.

Gli aggregati patrimoniali di Gruppo al 30 giugno 2019

Al 30 giugno 2019 i volumi di raccolta complessiva del Gruppo sono risultati pari a 192,4 mld di euro sostanzialmente stabili rispetto al 31 marzo 2019 e in crescita di 5,4 mld di euro rispetto al 31 dicembre 2018 principalmente per l’incremento della raccolta indiretta.

I volumi di raccolta diretta, che si sono attestati a 92,2 mld di euro, risultano in calo di 0,5 mld di euro rispetto ai valori di fine marzo 2019 (in crescita di 0,5 mld di euro escludendo gli effetti della cessione della BMP Belgio S.A.), principalmente sui PCT e sul comparto obbligazionario

parzialmente compensati dai conti correnti. L’aggregato risulta in crescita di 1,7 mld di euro rispetto a fine dicembre 2018 (2,7 mld di euro escludendo gli effetti della cessione della BMP Belgio S.A.), nonostante la riduzione di 3,8 mld di euro dei PCT, più che compensata dalla crescita dei conti correnti e dei depositi vincolati (+3,6 mld di euro), delle obbligazioni (+0,5 mld di euro) e delle altre forme di raccolta (+1,4 mld di euro).

La quota di mercato8 del Gruppo sulla raccolta diretta si è attestata al 3,74% (dato aggiornato ad aprile 2019) in lieve crescita rispetto a dicembre 2018 (pari a 3,70%).

La raccolta indiretta si è attestata a 100,2 mld di euro, in crescita sia rispetto al 31 marzo 2019 (+0,5 mld di euro) che rispetto al 31 dicembre 2018 (+3,7 mld di euro), nonostante il venir meno del contributo della BMP Belgio S.A., grazie ad un consistente effetto positivo del mercato di cui beneficiano entrambe le componenti del risparmio gestito e del risparmio amministrato.In dettaglio il risparmio gestito, pari a 57,8 mld di euro, risulta in linea con marzo 2019 e in crescita rispetto ai livelli di dicembre 2018 di 1,9 mld di euro, principalmente sul comparto fondi e

bancassurance.

Al 30 giugno 2019 i crediti verso la clientela del Gruppo si sono attestati a 87,5 mld di euro, in calo rispetto a fine marzo 2019 di 1,9 mld di euro (1,2 mld di euro escludendo gli effetti della cessione della BMP Belgio S.A.), per la minore operatività in PCT (-0,9 mld di euro), per la riduzione

dei crediti deteriorati (-0,6 mld di euro), per la flessione degli altri finanziamenti (-0,5 mld di euro) e dei conti correnti (-0,3 mld di euro); leggermente in crescita i mutui (+0,5 mld di euro). L’aggregato risulta, invece, in crescita di 0,6 mld di euro (+1,3 mld di euro escludendo gli effetti della cessione della BMP Belgio S.A.) rispetto al 31 dicembre 2018, principalmente su mutui (+1,1 mld di euro) e crediti rappresentati da titoli (+0,6 mld di euro). In riduzione, invece, i crediti deteriorati che diminuiscono del 10% circa (tenendo conto anche di quanto classificato tra le “altre attività” per effetto delle operazioni di dismissione), i conti correnti (-0,2 mld di euro) e i PCT (-0,3 mld di euro).

La quota di mercato9 del Gruppo risulta pari al 5,07% (ultimo aggiornamento disponibile aprile 2019) in crescita di 3 b.p. rispetto a fine 2018.

Il comparto a medio/lungo termine ha registrato nel 2° trimestre 2019 nuove erogazioni per 2,3 mld di euro in crescita rispetto al 1° trimestre 2019 (+0,4 mld di euro) e in flessione a/a (-0,9 mld di euro).

L’esposizione dei crediti deteriorati lordi10 del Gruppo al 30 giugno 2019 è risultata pari a 15,9 mld di euro, in flessione rispetto a fine marzo 2019 (-0,3 mld di euro), per effetto della cura, dei recuperi, del deconsolidamento di posizioni classificate tra le attività in via di dismissione al 31

marzo 2019, delle cessioni effettuate nel secondo trimestre e delle altre riduzioni legate a stralci, conversioni e pagamenti, solo in parte compensati dai nuovi flussi di default. L’aggregato risulta in riduzione anche rispetto al 31 dicembre 2018 (-0,9 mld di euro). L’esposizione lorda delle sofferenze risulta sostanzialmente in linea rispetto al 31 marzo 2019, e in flessione di 0,3 mld di euro rispetto al 31 dicembre 2018. In flessione anche l’esposizione delle inadempienze probabili di 0,2 mld di euro su marzo 2019 e di 0,6 mld di euro su dicembre 2018 principalmente a seguito della cura, degli scivolamenti a sofferenze e delle cessioni/riduzioni registrate nel semestre. Le esposizioni scadute deteriorate lorde risultano in leggera flessione rispetto a marzo 2019 e sostanzialmente stabili rispetto al 31 dicembre 2018.

Al 30 giugno 2019 l’esposizione netta in termini di crediti deteriorati11 del Gruppo si è attestata a 7,3 mld di euro in flessione sia rispetto al 31 marzo 2019 (-0,3 mld di euro), che rispetto al 31 dicembre 2018 (-0,5 mld di euro). L’esposizione netta delle sofferenze si riduce lievemente sia

rispetto al 31 marzo 2019 che al 31 dicembre 2018. In flessione anche l’esposizione netta delle inadempienze probabili di 0,2 mld di euro su marzo 2019 e di 0,5 mld sul 31 dicembre 2018 a seguito della riduzione dell’esposizione lorda accompagnata da un incremento della copertura.

Anche le esposizioni scadute deteriorate nette si riducono sia rispetto al 31 marzo 2019 che rispetto al 31 dicembre 2018, principalmente per effetto dell’incremento della relativa copertura che si attesta al 25% al 30 giugno 2019.

Il rapporto tra crediti deteriorati netti e crediti clientela netti al 30 giugno 2019 risulta pari a 8,3%, stabile rispetto a marzo 2019 (pari a 8,4%) e in riduzione rispetto a dicembre 2018 (pari a 9%).

All’interno dell’aggregato, nel trimestre rimane sostanzialmente stabile rispetto a marzo 2019 l’incidenza in termini percentuali delle sofferenze nette, delle esposizioni scadute e delle inadempienze probabili. Si segnala, inoltre, che al 30 giugno 2019 sono stati riclassificati circa 2,0

mld di euro lordi di sofferenze e inadempienze probabili tra le attività in via di dismissione in quanto oggetto di operazioni di cessione già definite che si perfezioneranno nei prossimi mesi.

Al 30 giugno 2019, la percentuale di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 53,8%, in aumento sia rispetto al 31 marzo 2019 (pari a 53,1%) che rispetto al 31 dicembre 2018 (pari a 53,1%). In particolare, cresce la copertura delle esposizioni scadute deteriorate che si attesta al

25% (17,5% al 31 marzo 2019 e 18,3% al 31 dicembre 2018) risentendo dell’aggiornamento annuale dei parametri di rischio utilizzati per la valutazione collettiva dei crediti. La percentuale di copertura, risulta, invece, in calo rispetto al 30 giugno 2018 (56%) principalmente per effetto del deconsolidamento delle posizioni a sofferenza oggetto di cessione, avvenuta nel 2° trimestre 2018.

Al 30 giugno 2019 le attività finanziarie valutate al fair value del Gruppo sono risultate pari a 19,9 mld di euro, in calo di 0,7 mld di euro rispetto al 31 marzo 2019, a seguito della riduzione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (-0,4 mld di euro) e delle attività finanziarie

valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (-0,2 mld di euro). In calo anche rispetto al 31 dicembre 2018 (-0,4 mld di euro) per effetto della riduzione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, solo parzialmente compensata

dall’incremento della componente di negoziazione riferibile alla controllata Mps Capital Services.

Le passività finanziarie di negoziazione sono in crescita di 0,5 mld di euro rispetto a fine marzo 2019 e in calo di 0,2 mld di euro rispetto al 31 dicembre 2018.

A fine giugno 2019, la posizione interbancaria netta del Gruppo si è attestata a 8,7 mld di euro in raccolta, in riduzione di 2,4 mld di euro rispetto al saldo registrato al 31 marzo 2019 a fronte della crescita dei depositi in BCE e della minor raccolta verso banche (PCT). L’aggregato risulta in calo anche rispetto a dicembre 2018 (-0,8 mld di euro), per la minore raccolta verso banche (in

particolare PCT e conti correnti).

Al 30 giugno 2019 la posizione di liquidità operativa presenta un livello di Counterbalancing Capacity non impegnata pari a circa 22,9 mld di euro, stabile rispetto al 31 marzo 2019 e in crescita di 1,8 mld di euro rispetto al 31 dicembre 2018, grazie al miglioramento dello sbilancio

commerciale e all’emissione di covered bond effettuata nel mese di gennaio 2019, solo in parte compensate da scadenze obbligazionarie.

Al 30 giugno 2019 il Patrimonio netto del Gruppo e di pertinenza di terzi risulta pari a circa 9,3 mld di euro in incremento di 0,2 mld di euro rispetto al 31 marzo 2019, principalmente per effetto i) della riduzione delle riserve negative da valutazione (dovuta al calo dello spread Btp Bund), ii) del venir meno dell’indemnity rilasciata a Bank of New York (76 mln di euro) iscritta nelle riserve e iii) dell’utile di periodo. Parimenti in crescita rispetto ai livelli di fine dicembre 2018 (+3,8%), grazie alle dinamiche di cui sopra (i e ii) e all’utile del semestre.Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali12, al 30 giugno 2019 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 14,0% (rispetto al 13,7% di fine 2018) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 15,5%, che si confronta con il valore del 15,2% registrato a fine dicembre 2018.

Prospetti gestionali riclassificati

Conto economico riclassificato

Si evidenzia che, per consentire la continuità espositiva e di lettura dei risultati andamentali del

Gruppo, i dati economici della controllata BMP Belgio S.A. al 30 giugno 2019 -ceduta in data 14

giugno 2019- nonché il risultato di realizzo, sono ricompresi nelle singole voci economiche anziché

alla voce di bilancio “utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte”.

• La voce “margine di interesse” è stata depurata del contributo negativo (pari a -4 mln di euro)

riferibile alla Purchase Price Allocation (PPA), riferibile a passate aggregazioni aziendali, che

è stato ricondotto in una voce specifica, ed integrata della quota relativa alla controllata BMP

Belgio S.A. per +4 mln di euro.

• La voce “commissioni nette” è stata integrata della quota relativa alla controllata BMP Belgio

S.A. per +0,7 mln di euro.

• La voce “dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle partecipazioni” comprende la voce

di bilancio 70 “dividendi proventi e simili” e la quota di pertinenza dell’utile delle partecipazioni

collegate in AXA, consolidate con il metodo del patrimonio netto, pari a 35 mln di euro, inclusa

nella voce di bilancio 250 “Utili (Perdite) delle partecipazioni”. L’aggregato è stato, inoltre,

depurato dei dividendi percepiti su titoli azionari diversi dalle partecipazioni (0,9 mln di euro),

ricondotti alla voce “risultato netto della negoziazione e delle attività/passività finanziarie

valutate al costo ammortizzato e al fair value in contropartita del conto economico”.

• La voce “risultato netto della negoziazione e delle attività/passività finanziarie valutate al

costo ammortizzato e al fair value in contropartita del conto economico” ricomprende i

valori delle voci di bilancio 80 “risultato netto dell’attività di negoziazione”, 100 “utile (perdite)

da cessione o riacquisto di: i) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, ii) attività

finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e iii) passività

finanziarie” e 110 “risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value con

impatto a conto economico”. Tale voce incorpora altresì i valori afferenti i dividendi percepiti su

titoli azionari diversi dalle partecipazioni (0,9 mln di euro) e la quota relativa alla controllata

BMP Belgio S.A. per -3 mln di euro mentre è stata depurata della minusvalenza sul titolo Carige

per circa 13 mln di euro ricondotta alla voce “rischi e oneri connessi a SRF, DGS e schemi

similari”.

• La voce “altri proventi/oneri di gestione” accoglie il saldo della voce di bilancio 230 “altri

oneri/proventi di gestione” al netto delle imposte di bollo e di altre spese recuperate dalla

clientela che vengono ricondotte alla voce riclassificata “altre spese amministrative” (131 mln

di euro) e al netto di altri recuperi di spesa che vengono ricondotti alla voce “rettifiche di valore

nette su attività materiali” (4 mln di euro). La voce è stata integrata, inoltre, della quota relativa

alla controllata BMP Belgio S.A. per -0,1 mln di euro.

• La voce “spese per il personale” accoglie il saldo della voce di bilancio 190a “spese per il

personale” ridotto dell’importo di 9 mln di euro relativi ai recuperi ottenuti dall’Inps sulle quote

accantonate per le manovre di esodo/fondo pregresse, riclassificati alla voce “oneri di

ristrutturazione/oneri una tantum”. La voce ricomprende anche la quota di costo riferita a BMP

Belgio S.A. pari a 4 mln di euro.

La voce “altre spese amministrative” accoglie il saldo della voce di bilancio 190b “altre spese

amministrative” decurtato delle seguenti componenti di costo:

– oneri, pari a 75 mln di euro, derivanti dalle direttive comunitarie Deposit Guarantee Schemes

Directive -DGSD nel seguito- e Bank Recovery Resolution Directive -BRRD nel seguito- per la

risoluzione delle crisi bancarie, ricondotti alla voce riclassificata “rischi e oneri connessi a SRF,

DGS e schemi similari”;

– canone sulle DTA trasformabili in credito di imposta, per 35 mln di euro, ricondotto alla voce

riclassificata “Canone DTA”;

– oneri straordinari riferiti a iniziative progettuali volte anche alla realizzazione dei commitment

assunti con DG Comp (tra le quali anche la chiusura delle filiali domestiche e estere), per 1 mln

di euro, ricondotti alla voce riclassificata “oneri di ristrutturazione / oneri una tantum”.

La voce incorpora, inoltre, l’ammontare delle imposte di bollo e di altre spese recuperate dalla

clientela (131 mln di euro) contabilizzati in bilancio nella voce 230 “altri oneri/proventi di

gestione” e la quota di costo relativa alla controllata BMP Belgio S.A. per 4 mln di euro.

• La voce “rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali” ricomprende i valori

delle voci di bilancio 210 “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali” e 220

“rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” ed è stata depurata del contributo

negativo (pari a -10 mln di euro) riferibile alla Purchase Price Allocation (PPA), che è stato

ricondotto in una voce specifica, mentre incorpora l’ammontare dei recuperi di spesa (4 mln di

euro) contabilizzati in bilancio nella voce 230 “altri oneri/proventi di gestione”. Vi è altresì

ricompresa la quota relativa alla controllata BMP Belgio S.A. per 0,9 mln di euro.

• La voce “rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie valutate al

costo ammortizzato” comprende le voci di bilancio 130a “attività finanziare valutate al costo

ammortizzato” e 140 “utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni”. La voce è

stata integrata della quota relativa alla controllata BMP Belgio S.A. per +2,8 mln di euro.

• La voce “rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie valutate al fair

value con impatto sulla redditività complessiva” comprende la voce di bilancio 130b

“rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie valutate al fair value

con impatto sulla redditività complessiva” ed è stata integrata della quota relativa alla

controllata BMP Belgio S.A. per 0,1 mln di euro.

• La voce “accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri” accoglie il saldo della voce 200

“accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” ed è stata integrata della quota relativa alla

controllata BMP Belgio S.A. per 0,2 mln di euro.

• La voce “utili (perdite) da partecipazioni” accoglie il saldo della voce di bilancio 250 “utili

(perdite) delle partecipazioni” decurtato della quota di pertinenza dell’utile delle partecipazioni

collegate in AXA consolidate con il metodo del patrimonio netto pari a 35 mln di euro ricondotto

alla voce riclassificata “dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle partecipazioni”.

• La voce “oneri di ristrutturazione/oneri una tantum” accoglie principalmente i recuperi

riconosciuti dall’Inps per le pregresse manovre di esodo/fondo pari a 9 mln di euro,

contabilizzati in bilancio nella voce 190a “spese per il personale”, gli oneri riferiti a iniziative

progettuali, volte anche alla realizzazione dei commitment assunti con DG Comp, pari a 1 mln

di euro contabilizzati in bilancio nella voce 190b “atre spese amministrative”, nonché l’aggiustamento prezzo relativo alla cessione della controllata BMP Belgio S.A. pari a 5 mln di

euro contabilizzati in bilancio nella voce 320 “utile (perdita) delle attività operative cessate al

netto delle imposte”.

• La voce “rischi e oneri connessi a SRF, DGS e schemi similari” accoglie gli oneri derivanti

dalle direttive comunitarie DGSD per la garanzia dei depositi e BRRD per la risoluzione delle

crisi bancarie, pari a 75 mln di euro, contabilizzati in bilancio nella voce 190b “altre spese

amministrative”, nonché la minusvalenza sul titolo Carige per circa 13 mln di euro contabilizzata

in bilancio nella voce 110 “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair

value con impatto a conto economico”.

• La voce “canone DTA” accoglie gli oneri relativi al canone sulle DTA trasformabili in credito

di imposta previsto dall’art. 11 del DL n. 59 del 3 maggio 2016 convertito in Legge n. 119 del

30 giugno 2016, contabilizzati in bilancio nella voce 190b “altre spese amministrative”, pari a

35 mln di euro.

• La voce “imposte sul reddito di esercizio” accoglie il saldo della voce 300 “imposte sul reddito

di periodo dell’operatività corrente” ed è stata depurata della componente fiscale teorica

relativa alla Purchase Price Allocation (PPA), ricondotta in una voce specifica per un importo

pari a 5 mln di euro.

• La voce “utili e perdite delle attività operative cessate al netto delle imposte” è stata

azzerata del risultato di periodo della controllata (-4 mln di euro) ricondotto nelle singole voci

economiche nonché degli effetti dell’aggiustamento prezzo relativo alla cessione della

controllata BMP Belgio S.A. pari a 5 mln di euro, riclassificati in “oneri di ristrutturazione/oneri

una tantum”.

• Gli effetti complessivamente negativi della purchase price allocation (PPA) sono stati

ricondotti alla specifica voce scorporandoli dalle voci economiche interessate (in particolare

“margine di interesse” per -4 mln di euro e “rettifiche di valore nette su attività materiali ed

immateriali” per -10 mln di euro, al netto della componente fiscale teorica per +5 mln di euro

che integra la relativa voce).

Stato patrimoniale riclassificato

• La voce dell’attivo “attività finanziarie valutate al fair value” ricomprende le voci di

bilancio 20 “attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” e 30

“attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”.

• La voce dell’attivo “altre attività” ricomprende le voci di bilancio 50 “derivati di copertura”,

60 “adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica”, 110

“attività fiscali”, 120 “attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” e 130 “altre

attività.

• La voce del passivo “debiti verso clientela e titoli” ricomprende le voci di bilancio 10b

“passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – debiti verso clientela”, 10c “passività

finanziarie valutate al costo ammortizzato – titoli in circolazione” e 30 “passività finanziarie

designate al fair value”.La voce del passivo “altre voci del passivo” ricomprende le voci di bilancio 40 “derivati di

copertura”, 50 “adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura

generica”, 60 “passività fiscali”, 70 “passività associate a gruppi di attività in via di

dismissione”, 80 “altre passività”.

• Inoltre, si segnala che i dati dello stato patrimoniale al 30 giugno 2019 non includono BMP

Belgio S.A. in quanto nel mese di giugno si è perfezionata la cessione dell’intera

partecipazione. Per consentire la continuità di lettura dei risultati andamentali del Gruppo, i

dati patrimoniali al 31 marzo 2019, al 31 dicembre 2018 e al 30 settembre 2018 della

controllata, ancorché all’epoca in via di dismissione, sono stati comunque ricompresi nelle

singole voci dello stato patrimoniale.